Stelling #VanGasLos: ‘Meer isoleren met natuurlijke materialen’

Auteur: Wim Mulder

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Deze keer is het aan Duurzaam Gebouwd-expert en Betuwe Bouw & Gevel Techniek-oprichter Wim Mulder om zijn stelling naar voren te brengen.

Stelling #VanGasLos: ‘Meer isoleren meer met natuurlijke materialen’

Naast de discussie over het gebruik van zonne- en wind energie lijst het me zinvol om te kijken naar het isoleren. Nu gebruiken diverse bedrijven veel verschillende soorten isolatie. Dit bestaat grotendeels uit minerale wol en kunststoffen, al dan niet met reflecterende lagen.

Een aantal jaren geleden bestonden er andere mogelijkheden waarbij meer natuurlijke isolatie werd gepromoot. Hierop keken bedrijven neergekeken: wie isoleert er met strobalen of met schapenwol? Volgens mij was men te vroeg met deze isolatiematerialen.

Nu kijken we toch anders naar alle mogelijkheden en dan komt dergelijk materiaal meer in beeld. Grote voordeel is dat het natuurlijk materiaal is, dat voor minimale kosten kan worden gewonnen en voorhanden is zoveel men maar wil hebben. Het lijkt mij dat er veel meer mogelijk is met dit soort natuurlijke materialen.

