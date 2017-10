Duurzaam, duurzamer, duurzaamst...

Auteur: Jim Teunizen

In Nederland willen wij nog wel eens doorslaan. Er is iedere dag wel een ´De Dag van de …´ Er is zelfs een website die de ´verschillende Dagen van …´ beschrijft. Zo hadden wij vorige maand de Dag van de Baard en de Dag van de Chocolade. Je gaat bijna denken, waarom doen we dit? Draagt het bij aan draagvlak en begrip? Creëren we impact met een dergelijke dag? Ik denk van wel. Neem nou 5 oktober, de dag van de Leraar. Juist deze dag is gebruikt om een statement te maken. Ons is, los van de beweegredenen, in ieder geval in collectief duidelijk gemaakt: het moet anders in het basisonderwijs!

Ook de Dag van de Duurzaamheid moesten we een statement maken. Het moet sneller, het moet anders. Het moet vooral groener in onze sector. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vonden er voor het negende jaar duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen lieten we op deze dag zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Soms denk ik wel eens: Waarom geen week of maand van de Duurzaamheid? Of zelfs een jaar? Maar dan denk ik ook, we maken al enorme en impactvolle stappen. We werken het hele jaar keihard aan het verder vergroenen van de gebouwde omgeving. Laten we vandaag en morgen gebruiken om de sector te prikkelen en uit te dagen om het de komende tijd weer beter te doen.

Building Circularity Index

Als Alba Concepts hebben wij het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan duurzame projecten en initiatieven. De website van Alba Concepts beschrijft een aantal van deze mooie projecten. Hier gaan wij ook mee door. Zo hebben wij een actieve bijdrage bij het standaardiseren van circulariteit door middel van de Building Circularity Index. Daarnaast delen wij onze visie op een aantal congressen en staan er weer een aantal impactvolle projecten op de rol. Met een aantal mooie verbredingen van ons team, kijk ik uit naar weer een mooi duurzaam jaar!