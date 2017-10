‘s Zomers is onze pomp 6 keer zuiniger dan cv-ketel’

Auteur: Huibert Baak

Op 12 september lanceerde Huibert Baak van Coolmark op DuurzaamGebouwd.nl de stelling ‘Warm tapwater zonder gasaansluiting is 6 keer zuiniger dan een cv-ketel’. Vanwege het grote aantal reacties gebruikt hij dit podium nogmaals, deze keer om zijn uitspraak te duiden.

“Ik heb gekozen voor een scherpe stelling, met name om reacties uit te lokken. En hierin ben ik dus geslaagd! Maar uiteraard licht ik graag mijn stelling ‘Warm tapwater zonder gasaansluiting is 6 keer zuiniger dan een cv-ketel’ toe.

Lucht-waterwarmtepomp als basis van stelling

Ik heb deze stelling geplaatst op basis van Coolmarks Q-ton, een lucht-waterwarmtepomp die werkt met CO 2 -gas als koudemiddel. Deze pomp zorgt voor de levering van water van 60 graden tot 90 graden, zelfs bij buitentemperaturen tot -25 graden. Hierbij behoudt hij zijn 100%-capaciteit tot -7 graden. Dit is mogelijk dankzij een unieke gecombineerde compressor met een 1e stap via het roterende principe en de 2e stap via het scroll-principe. De combinatie van de 2 trappen zorgt voor unieke prestaties bij zowel lage als hoge omgevingstemperaturen. Hierdoor vervalt de noodzaak van een externe warmtebron en een gasaansluiting.

In een gemiddeld seizoen haalt deze pomp een prestatiecoëfficiënt (SCOP) van 4,3*. Ervan uitgaand dat het werkelijke rendement van een cv-ketel zo’n 0,9 is, betekent dit dat de Q-ton dus 4,7 keer zo zuinig is als een cv-ketel over een jaar.

6 keer zo zuinig in zomerperiode

Mijn stelling dat onze Q-ton 6 keer zo zuinig is als een cv-ketel, slaat op de zomerperiode. Vanwege de warmere buitenlucht hoeft de Q-ton minder energie te leveren om toch voor water van 60 graden tot 90 graden te kunnen zorgen.

Hoewel 70 à 75 graden is de meeste gevallen voldoende is, benadrukken we toch graag de mogelijkheid om tot 90 graden water te kunnen maken, bijvoorbeeld voor industriële toepassing. Daarnaast is het is ook prettig om meer vermogen te hebben dan noodzakelijk is. Deze pomp zit dan niet continu op zijn maximum. Als het nodig is, kan de Q-ton dus voor warmer water zorgen.

Adviesbureau Nieman heeft voor deze warmtepomp een gelijkheidwaardigheidsverklaring opgesteld. Bureau CRG heeft deze verklaring goedgekeurd.

*Volgens opgave en uitgangspunten documentatie Coolmark Qton (buiten 12°C wb / 65°C water)