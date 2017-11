Als de energietransitie een vliegvakantie zou zijn...

Auteur: Laurens de Lange

Ook dit jaar is het alle vakantiegangers weer gelukt om het vliegtuig dat ze zelf hadden geboekt ook daadwerkelijk te bemannen. Het simpele feit dat datum, plaats en tijd van vertrek bekend zijn maakt dat de passagier – in zijn eigen belang- gaat plannen wat hij/zij moet doen om zijn vliegtuig te halen. Dit doet hij in de wetenschap dat te laat ook echt te laat is, zijn vliegtuig niet gaat wachten en het gemiste vakantieplezier zelf wordt ervaren. De andere kant is dat hij er op kan vertrouwen dat wanneer hij op tijd is zijn vliegtuig ook daadwerkelijk gaat. Heldere afspraak dus!

We weten dat we in 2050 CO 2 -neutraal moeten zijn en ook voor de tussenliggende periode zijn er tal van afspraken rondom reductie, labels, brancheprogramma’s en dergelijke. Organisaties en particulieren hebben daarmee echter nog geen eigen ultimatum en zullen daarmee ongetwijfeld in de veronderstelling zijn dat ‘hun vliegtuig’ nog lang niet vertrekt: het ‘laatste vliegtuig’ vertrekt immers pas in 2050.

Als we de energietransitie zouden organiseren als een vliegvakantie dan zouden we dit kunnen oplossen. Geef per wijk of stadsdeel een heldere einddatum aan het leveren van gas: #VanGasLos!

Een wijk of stadsdeel is naar mijn mening de juiste schaalgrootte voor de massa van de gebouwde omgeving: groot genoeg om de infrastructuur efficiënt te verzwaren, balancing toe te voegen, warmte- en koudenetten eventueel, maatregelen voor klimaatadaptatie te plaatsen maar ook klein genoeg om de complexiteit van de opgave nog organiseerbaar te houden. Bovendien wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan namelijk het opschaalbaar maken en industrialiseren van de oplossingen.

Kolossale opgave

Deze einddatum helpt bij het toewerken naar een goede overgang en voorkomt in de tussentijd irrelevante inspanningen en investeringen van gebouweigenaren die niet kunnen worden terugverdiend. Voor de marktpartijen is ook helder waar ze wanneer relevant zijn en efficiency is nodig omdat de ombouw van miljoenen woningen en honderdduizenden bedrijfsgebouwen een kolossale opgave is die standaardisatie vraagt.

Uiteraard zijn er nadelen aan duidelijkheid en zal er zeker gemor ontstaan bij hen die als eerste aan de beurt zijn en wellicht dat er juristen zijn die het einde van de gaslevering per stadsdeel bestrijden. Voor de politiek is hier een belangrijke rol om de negatieve consequenties in kaart te hebben en te verdelen en aan de markt om de overgang aantrekkelijk en stoer te maken.

En u?

Wat zou er nodig zijn in uw wijk of bedrijventerrein om #VanGasLos te gaan? Wellicht leuk om tijdens uw eerstvolgende vliegvakantie eens over na te denken. Ik wens u een goede vlucht!

