Jaarlijks onderhoud zorgt een veilige werksituatie op hoogte

U heeft uw daken volledig op veiligheid ingericht en heeft zo heeft u aan alle wettelijke regels voldaan. Waarom is het dan al na een jaar nodig om deze veiligheidsvoorzieningen te laten keuren? En er onderhoud aan te laten plegen? En het jaar daarop wéér?

Fabrikanten schrijven jaarlijkse controle en onderhoud voor, omdat u op de veiligheid van de voorzieningen moet kunnen vertrouwen. Alle klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden.

Het keuren van valbeveiliging is niet vrijblijvend. De wetgever verplicht het keuren van valbeveiliging door de volgende regelgeving.

De norm NEN-EN 365

Conform de Arbowet

NEN-norm en Arbowet

Een NEN-norm komt tot stand uit afspraken die belanghebbende partijen maken. Deze worden vastgelegd in een NEN document. Een NEN norm wordt wettelijk verplicht als deze aangewezen wordt in het bouwbesluit. Conform de Europese regelgeving NEN-EN 365 in combinatie met de EN 795/353-1/2 dient elke permanente valbeveiliging, afhankelijk van gebruik, minimaal 1 keer per jaar getest worden.

Onder andere conform artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16 is het wettelijk verplicht om medewerkers veilig te laten werken en het risico op vallen te minimaliseren. Vanwege ketenaansprakelijkheid zijn alle betrokken partijen verantwoordelijk voor de veilige werkomgeving. Van opdrachtgever en aannemer tot de uitvoerende vakman.

Reduceren van aansprakelijkheid

Wettelijk verplicht of niet? Mocht zich een incident voordoen en uw klim- en veiligheidsvoorzieningen zijn niet op tijd gekeurd en onderhouden, dan kunt u als gebouwbeheerder of werkgever aansprakelijk worden gesteld. U stuurt immers iemand naar een werksituatie die wellicht niet veilig is. Zorgvuldig onderhoud en tijdige keuring voorkomen onveilige situaties en reduceren uw aansprakelijkheid.

Planmatige keuring valbeveiliging

Wij horen vaak van gebouweigenaren en -beheerders dat het bij het beheren van een vastgoedportefeuille een planmatige uitdaging is om service & onderhoud efficiënt en tijdig uit te laten voeren. Valbeveiligingsinstallateurs bieden hierbij vaak ondersteuning aan. Zo heeft Eurosafe Solutions bijvoorbeeld het managementsysteem Safety at Height ontwikkeld, waarmee ze ondersteunt bij het beheren en onderhouden van de veiligheidssystemen. Dit bevat alle facetten van administratie en onderhoud tot keuring valbeveiliging en veiligheidstraining.

Zo bent u ervan verzekerd dat uw klimvoorzieningen en valbeveiliging aantoonbaar op tijd wordt gekeurd en onderhouden. Daarnaast worden onvoorziene onderhoudskosten hierdoor tot een minimum beperkt. Ook bij Dakbehoud Nederland valt het beheren en onderhouden van valbeveiliging onder de jaarlijkse uit te voeren werkzaamheden.

Wat houdt keuring en onderhoud in?

Een gecertificeerde inspecteur keurt uw valbeveiliging, klimvoorzieningen en PBM’s. Belangrijke onderdelen van deze keuringen zijn o.a. het inspecteren van de kabelspanning en de anker-trekproef. Deze testen controleren of het systeem nog steeds de klap kan opvangen van iemand die valt.

Bij onderhoud aan de valbeveiliging kunt u denken aan het op spanning brengen van het kabelsysteem. Of bijvoorbeeld het smeren van onderdelen, zoals de meeloper. Aan een meeloper bevestig je je leeflijn. De meeloper zorgt ervoor dat de lijn soepel langs bochten en ankers loopt.

Naast keuring & onderhoud is controle op de volledigheid van uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) belangrijk. U moet onderzoeken of de situatie op een hoger gelegen werkplek veranderd is. Door hierop te anticiperen verzekert u zich van een veilige werkomgeving op hoogte en waarborgt u de garantie op uw voorzieningen en verlaagt u uw aansprakelijkheid. Wij adviseren om een RI&E op te laten stellen door een onafhankelijke partij, zoals het Dak Informatie en Advies Centrum (DIAC).

Veilige werksituatie op hoogte

Jaarlijkse onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie op hoogte. U creëert een omgeving waarin uw medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. Doordat alle voorzieningen tijdig zijn gekeurd en onderhouden, zal de kans op aansprakelijkheid bij een ongeval niet bij u kunnen neergelegd worden. U heeft immers maatregelen genomen om een veilige werksituatie op hoogte te creëren en te handhaven.