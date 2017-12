We zijn met een verkeerd perspectief geboren

Auteur: Onno Dwars

Ons perspectief is verkeerd. We denken vanuit de wet- en regelgeving waarbij minder slecht, goed genoeg is. Onze wet- en regelgeving voorziet nog in woningen die niet voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs. Dit geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Daarmee houden we nog steeds slechte woningen in stand en voegen we nog steeds woningen toe die niet duurzaam zijn. Door de toevoeging van nieuwe woningen die niet aan de eisen van het klimaat akkoord van Parijs voldoen komen we nog verder van het doel af: Een CO 2 -neutraal 2050.

In ons land zijn duurzame woningen vaak woningen die minder slecht zijn. Woningen die iets energiezuiniger zijn dan wat de wet- en regelgeving van ons vraagt. Dat noem ik niet duurzaam, maar minder slecht. Dat is hetzelfde als je vanuit Utrecht naar Maastricht rijdt en er achter komt dat je naar Groningen moet en daarom besluit naar Eindhoven te rijden. Dan kom je nog steeds verder van je doel af.

Daarom moeten we ons perspectief van duurzame woningen veranderen. Een woning is pas duurzaam als die energieneutraal is. En echte duurzame woningen leveren energie. Dit geldt ook voor onze bestaande woningen. Deze woningen mag je volgens onze wet op van alles warm stoken; aardgas – kolen – hout etc. Er is geen wet die eisen stelt aan de bestaande voorraad. In tegenstelling tot de auto waar milieu eisen gelden. Zo is er in 2000 de vervangingskatalysator wet ingevoerd die impact had op alle auto’s en mogen extreem vervuilende auto’s de steden niet meer in. In de kantorensector is dit aan het veranderen met eisen waarbij de gebouwen minimaal aan energielabel C moeten voldoen in 2023 en energielabel A in 2030.

Vandaag de dag financiert de Wereldbank geen nieuwe gas- en olieprojecten meer en het vliegveld Wenen mag niet meer worden uitgebreid vanwege klimaatveranderingen. De maatschappij is hard aan het veranderen.

Echter zijn onze woningen nog steeds een heilige koe. waar we niet aan durven te komen, misschien moeten we wel gaan spreken over heilige huisjes. Natuurlijk is wonen en onderdak een recht. Maar het vervuilen van onze lucht die we elk moment inademen – het creëren van aardbevingen bij andere Nederlanders – en het laten stijgen van de zeespiegel is daarentegen zeker geen recht. Het omgekeerde is juist een plicht. Deze plicht is alles behalve vrijblijvend.

Het land – het klimaat - vraagt om een radicalere aanpak. Een aanpak waarbij geen keuze meer wordt geboden tussen slecht en minder slecht. Ballast Nedam Development heeft daarom in september dit jaar besloten om enkel nog gasloos te ontwikkelen. De initiatiefwet van Groenlinks om gasaansluitingen niet meer te verplichten in de nieuwbouw is ook een goede stap in die richting. We moeten het anders aanpakken. De maatschappij moet zelf het verschil gaan maken en niet tevreden meer zijn met minder slecht. Het bedrijfsleven en onze overheid moeten daarom het perspectief veranderen. Laten we in ons doen en laten het klimaatakkoord van Parijs daarom als vertrekpunt nemen voor de definitie van duurzaam vastgoed.

