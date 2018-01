Renovatie woningmarkt: vernieuwbouwen of theemutsen?

Auteur: Koos Wessels

Iedereen weet wel dat er voor de bestaande woningvoorraad een sterke behoefte is aan transformatie naar energieneutrale woningen. Ook voor woningbouwverenigingen is het een groeiend issue, terwijl er vanuit de bouwbranche nog (te) weinig antwoord is op deze vraag.

Er zijn maar weinig aanbieders met een goede totaaloplossing om woningen te verduurzamen. De nieuwbouw trekt behoorlijk aan, maar in feite is de markt van verduurzaming en renovatie vele malen groter. De verduurzamingsopgave raakt achterop door het nijpende gebrek aan de juiste aanbieders.

Waar zijn de duurzame renovatiebouwers?

Er is dan ook vooral behoefte aan partijen die de totale renovatie onder controle krijgen en houden. Als co-maker renoveren wij als Emergo enkele honderden woningen per jaar, waarbij wij prefab bouwcomponenten als daken, wanden, dakkapellen en uitbouwen leveren en monteren. Renovatie van woningen betekent samenwerken. Er zijn nu naar verhouding weinig aannemers die de complete proces- en bewonersbegeleiding voor hun rekening nemen. Maar samen kunnen we die kansrijke renovatiemarkt zeker lostrekken.

Ik denk dat onvoldoende bouwers inspelen op renovatiekansen vanwege de aantrekkende nieuwbouwmarkt. Tijdens de crisis legden bouwers duidelijk meer focus op renovatie, maar nu de nieuwbouw weer aantrekt, verdwijnt die focus helaas. Dat heeft te maken met koudwatervrees, denk ik. Renovatie vraagt om specifieke kennis en kunde. Je weet niet precies wat je tegenkomt in het proces. Het is een vak apart, waar niet alle bouwers op ingericht zijn. Teruggrijpen naar het veilige en bekende is dan ook de gemakkelijkste weg natuurlijk.

Energieneutrale theemuts over woning

Toch kan renovatie net zo succesvol zijn als nieuwbouw, de ontwikkelingen gaan namelijk hard. Duurzaam renoveren kan uiteraard op verschillende manieren. De meest gebruikte oplossing is nu een ‘energieneutrale theemuts’ over de bestaande woning te plaatsen. Dat betekent natuurlijk wel dat, ondanks die nieuwe theemuts aan de buitenkant, de binnenkant van de woning ‘oud’ blijft.

Bij vernieuwbouw worden zowel de buiten- als de binnenkant nieuw, waarbij wordt voortgebouwd op de bestaande fundering of begane-grond-vloer. Als je gebruik maakt van prefab bouwcomponenten kunnen bewoners binnen 2 á 3 weken genieten van hun ‘nieuwe’, energieneutrale woning. Dat is wat mij betreft ook echt wel de richting waarin we met z’n allen moeten denken, want de behoefte aan energieneutrale renovatie is enorm.

Energieneutrale prefab-woning

Een houtskeletbouw casco is supersnel te realiseren, omdat je met houtskeletbouw prima kunt bouwen op de bestaande fundering of begane-grond-vloer. Het gewicht van een HSB-woning is namelijk lager dan dat van een traditioneel gebouwde woning. Bovendien is houtskeletbouw van zichzelf al een duurzame bouwmethode. Houtskeletbouw kan overigens perfect gecombineerd worden met andere prefab bouwmethoden. Zo kan heel goed een betonnen verdiepingsvloer toegepast worden.

Voor de renovatiemarkt is vernieuwbouw dan ook een serieuze optie. Wij merken dat de interesse bij woningbouwverenigingen voor ons vernieuwbouwconcept groeit. Als je het totale concept doorrekent, dan is de total cost of ownership goed rond te rekenen en kan de investering dus zeker terugverdiend worden. Aangevuld met product- en systeemcertificaten kunnen juiste garanties verstrekt worden. Zo hebben wij zelfs onze montagewijze van het totale concept gecertificeerd.

Kansrijke verdienmodellen in duurzame renovatie

Er zijn dus zeker kansrijke verdienmodellen voor renovatie. Maar dan zijn er wel slimme totaalconcepten nodig, waarbij niet alleen naar de schil van de woning gekeken wordt maar ook kennis van een duurzame energiehuishouding aanwezig is. Wil je succes hebben, dan moet je wel je tanden erin zetten. Iets nieuws ontwikkelen gaat immers niet vanzelf.