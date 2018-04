‘Een ander, vernieuwend geluid’

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan de horizon. Het vernieuwende en disruptieve geluid van SAUND Group moet de aanjager vormen van verandering, om verduurzaming een broodnodige impuls te geven. “De omgeving van onze bouw- en vastgoedsector verandert en we hebben een sterke behoefte aan een alternatieve aanpak.”

Wanneer we oprichter Chris van Bekkum spreken over de aanpak van SAUND, blikt hij terug op zijn professionele identiteit. “Mijn ambitie was altijd om voor mezelf te beginnen en impact te maken door unieke oplossingen te bieden op het snijvlak van technologie, economie en organisatie in de gebouwde omgeving. Na bijdrages te leveren aan onder andere Croonwolter&dros, DTZ Zadelhoff (huidige Cushman & Wakefield) en Bouwinvest startte ik in 2014 met SAUND.”

De nadruk van hetgeen Chris ieder dag doet ligt op het “beter maken van dat wat niet ziek is”. Dit doet hij in de rol van ondernemer, coach en adviseur. “Als we problemen van onze huidige tijd willen oplossen moeten we niet op dezelfde manier blijven denken, zo leerde Einstein ons. Vaak ontbreekt het lef om andere gedachten te uiten, wat uiteindelijk de innovatie belemmert. Als we ongemakkelijke situaties blijven vermijden belemmeren we het leren en veranderen, en dat vermogen tot aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden is onze grootste bezit. Niet wachten totdat energie zogenaamd zo goedkoop wordt dat aandacht voor verspilling geen issue meer is, niet ieder initiatief dat anders is en niet direct wordt begrepen neersabelen. ‘Don’t criticize what you don’t understand’ zong Bob Dylan, besteed je energie aan het willen begrijpen van andere inzichten, het zoeken van inspiratie in echte samenwerking en durf altijd te interveniëren en door te vragen tot de kern.”

Kers op de taart

Binnen deze opgave paste de overname van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onafhankelijk ondersteunen bij het beheer van WKO-installaties, een activiteit die inmiddels is geïntegreerd in SAUND Asset Services. De kers op de taart was de fusie met ESCoplan. “Deze partij houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve financierings- en businessmodellen, zoals Energy Service Companies (ESCo), Energie Prestatie Contracten (EPC’s) en het opzetten van Coöperatieve samenwerkingsverbanden.”

Dankzij de match tussen de twee organisaties is het mogelijk om zowel aan de voorkant van processen als in de exploitatiefase het verschil te maken. Hierbij voorziet ESCoplan in oplossingen rondom de haalbaarheid, structurering en financiering gedurende de initiatie- en design fase, terwijl SAUND Asset Services zich over de realisatie- en exploitatieperiode ontfermt. “Als we gebouwen in een sneltreinvaart willen verduurzamen, dan moeten we zelf zorgen dat er een partij is die het voor de opdrachtgever makkelijk maakt door de benodigde kennis en het benodigde partnernetwerk in te brengen en ‘last but not least’: langdurige verantwoordelijkheid te nemen. Langjarige betrokkenheid maakt het ook sneller logisch om over circulariteit in gesprek te gaan.”

Nieuwe, horizontale aanpak

ESCoplan initieerde in 2014 ManESCo, een coöperatieve ESCo. Opvallend is dat de partij zonder de traditionele rol van de aannemer projecten kan realiseren. “We propageren niet dat ieder project zonder bouwkundig aannemer kan worden gerealiseerd, maar het is voor veel verduurzamingsprojecten wel mogelijk om met een andere organisatievorm tot realisatie te komen. Wij geloven in coöperatief samen te werken, waarbij we een horizontale organisatie voorstaan. SAUND neemt hierbij de rol van de spreekwoordelijke dirigent in. En in deze cooperatieve samenwerking is ook altijd een plek voor de bouwkundig aannemer denkbaar, we sluiten nooit op voorhand iets uit.” Hierbij is het niet alleen gebouwontwikkeling en -beheer dat de klok slaat. “Het tweede pad dat SAUND bewandelt is de gebiedsaanpak. Zo werken we bijvoorbeeld aan laagtemperatuur warmtenetwerken, die de Nederlandse vastgoedvoorraad moeten voorzien van duurzame warmte. Recent hebben we samen met onder andere Huygen en TNO de whitepaper ‘Slagvaardig ontwikkelen van lokale laagtemperatuur warmtenetten gepubliceerd. Veel ambities lopen vast in de complexiteit. Ik ben er trots op om als kleine speler partijen zoals investeerders, ontwikkelaars en gemeenten te kunnen helpen met het pragmatisch realiseren van hun ambities.”

Verrassende benaderingen en ideeën

Door vastgoedeigenaren te ondersteunen zet SAUND in op versnelde duurzame veranderingen. “Het doorgronden van het probleem waar een opdrachtgever mee kampt, zit in mijn bloed. Ik vind het dan ook belangrijk om goed door te dringen tot de kern, om vervolgens verrassende benaderingen en ideeën te delen. Ik heb gemerkt dat mijn manier van doorvragen en het inbrengen van andere ideeën voor de nodige inspiratie en inzichten zorgt”. Vaak leidt die andere kijk naar nieuwe wegen of zelfs naar een vernieuwde focus, bijvoorbeeld een innovatieve financieringsconstructie of ongebruikelijke samenwerking. “Biomimicry is zo’n alternatieve denkwijze, waarin we het voorbeeld van de natuur toepassen op onze omgeving. Hoe de natuur zich aan veranderende omstandigheden aanpast is een grote bron van inspiratie. En het is simpelweg ook grappig om te zien wat er gebeurt als ik ineens in een zakelijk gesprek over een boom of een bij begin. Ik raad iedereen aan om verfrissende inzichten te zoeken die jou inspireren en durf ze te gebruiken in een andere context.”