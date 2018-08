Medewerkers met digitale werkplek zijn 70% productiever

Medewerkers met een volledig digitale werkplek, de zogenoemde digital revolutionaries, zijn bijna 70% productiever dan medewerkers met een traditionele werkplek.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van Hewlett Packard, waaraan 7.000 werknemers deelnamen. Daarnaast zorgt de digitale werkplek ervoor dat medewerkers hun werkplek een stuk flexibeler kunnen inrichten, zodat het beter aansluit bij hun voorkeuren en behoeften.

Afdeling overstijgend werken

Daarnaast zorgt een digitale werkplek ervoor dat medewerkers, met name in grote organisaties, elkaar een stuk sneller weten te vinden en beter samenwerken. Zo blijkt uit het onderzoek dat digital revolutionaries 55 procent beter samenwerken.

Tevreden

Medewerkers worden niet alleen productiever van een digitale manier van werken, maar ook meer tevreden. Zo blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de digital revolutionaires tevredener is over zijn werk. Dat onderschrijft facilitair bedrijf Heyday Facility Management. Volgens Erik van der Eik, directeur New Business & Innovatie bij Heyday zorgt techniek ervoor dat medewerkers een werkplek volledig naar hun eigen wensen instellen.

Behoud van talent

“Daardoor voegen ze meer beleving en kleur toe aan de werkplek. Deze vrijheid is een belangrijke voorwaarde voor tevreden medewerkers en dit wordt in de toekomst alleen maar belangrijker, vooral nu het aantrekken en behouden van talent weer centraal staat.”

Bron: Heyday