'Duurzame koplopers moeten afscheid nemen van papier'

Jaarlijks gebruiken we naar schatting 10 miljard papieren handdoekjes in Nederlandse toiletruimtes. Omgerekend staat dit gelijk aan zo’n 300.000 bomen en een CO2-uitstoot van 65.000 ton. Met haar elektrische lucht-handdrogers kan Dyson zorgen voor een CO2-besparing van ongeveer 80 procent.

Uit veel restaurants, cafés en benzinestations zijn ze niet meer weg te denken. Toiletbezoekers gebruiken daar geen papieren of katoenen handdoekjes meer om hun handen te drogen, maar elektrische lucht-handdrogers. “Dankzij de enorme hoeveelheid toiletbezoeken leveren onze handdrogers hen een kostenbesparing op van zo’n € 1.500 per jaar per droogpunt”, vertelt marketingmanager Rienk Kentie van Dyson Professional. “Onze apparaten hebben een hogere aanschafwaarde, maar daarna hoef je geen handdoekjes meer aan te schaffen en hebben dus veel lagere operationele kosten. Daarbij hebben ze een economische levensduur van zo’n tien jaar en zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Enkel meenemen in de dagelijkse schoonmaak is voldoende.”

Geen afval

Hierom staat Dyson bekend: haar innovatieve apparaten lossen problemen op die andere apparaten laten liggen. Zo heeft oprichter James Dyson de meeste faam verworven als uitvinder van de stofzuiger zonder stofzak. En dankzij de elektrische lucht-handdroger hoeven toiletbezoekers geen papieren of katoenen handdoekjes te gebruiken.

Bij het nieuwe product Airblade Wash+Dry speelt duurzaamheid een belangrijke rol. “Door deze handdroogkraan is het niet meer nodig om een aparte handdroger op te hangen”, legt Kentie uit. “Het bespaart zo’n 80 procent CO 2 ten opzichte van papieren handdoekjes en tot 80 procent water ten opzichte van conventionele kranen. Daarnaast werkt het op basis van sensoren, dus je hoeft niets meer aan te raken. Na het wassen worden je handen in 14 seconden gedroogd: hiervoor zijn geen papieren handdoekjes meer nodig en waardoor het niet voor afval zorgt.”

De afgelopen jaren hebben de papieren handdoekfabrikanten het Dyson echter erg lastig gemaakt. “De papierindustrie heeft zo’n 60 procent van de sanitaire markt in handen, maar weten dat onze producten op het gebied van duurzaamheid beter zijn. Om hun eigen producten hoger in te schalen, hebben ze regelmatig hygiëneonderzoeken opgezet en gefinancierd die in onze ogen misleidend zijn. Door dit soort onderzoeken kregen we steeds de schijn tegen, terwijl de Airblade Wash+Dry gebruik maakt van een Hepa-filter om de lucht te reinigen. Daarnaast beschikt het over een HACCP-certificaat: het bewijs dat het voldoet aan strikte voedselveiligheidseisen.”

Rienk Kentie (Dyson): “Dankzij de niet te stoppen duurzaamheidstendens hebben we nu het momentum.”

Op naar de massa

Dat tij is aan het keren, want inmiddels beschikken onder meer diverse La Place-filialen en Pathé-bioscopen over de Airblade Wash+Dry. “Hoewel deze bedrijven misschien niet in eerste instantie bekend staan om hun duurzaamheidsgedachte, komen er veel mensen en zo zorgen we dat sneller meer mensen bekend worden met een Airblade Wash+Dry. Op deze manier hopen we dat ze hier ook voor kiezen in hun eigen kantooromgeving.”

Dit geldt bijvoorbeeld voor Edge Technologies, onderdeel van vastgoedontwikkelaar OVG. “Dat heeft ons laten weten het voornemen te hebben om de Airblade Wash+Dry in haar nieuwe kantoorgebouwen te gaan toepassen. We zijn blij dat zo’n innovatief bedrijf, dat zorgt voor duurzame gebouwen als The Edge en The Edge Olympic in Amsterdam, de duurzame waarde van onze producten erkent. Ook Ikea – dat zero-waste als ­beleid heeft – heeft onlangs een succesvolle pilot gedaan. We hopen dat ook zij voor al haar nieuwbouw- en renovatieprojecten in Nederland voor onze oplossing kiest.”

Het eerste doel is dat in 2019 de volledige bouwsector Dysons duurzame sanitaire producten kent, waarna in 2020 de grote massa moet gaan volgen. “Ik weet dat dit erg ambitieus klinkt”, geeft Kentie toe. “Maar dankzij de niet te stoppen duurzaamheidstendens hebben wij nu het momentum. In Nederland bestaan naar schatting zo’n 1 miljoen droogpunten in sanitaire locaties, met in ongeveer 60 procent van de gevallen papieren handdoekjes. Het zou al mooi zijn als volgend jaar de duurzame koplopers afscheid zouden nemen van papier en op bijvoorbeeld vijf procent van deze locaties zouden overstappen op onze duurzame elektrische handdrogers.”

Foto bovenaan:

De Airblade Wash+Dry in bioscoop Pathe De Kuip. “Deze handdroogkraan bespaart zo’n 80 procent CO2 ten opzichte van papieren handdoekjes en tot 80 procent water ten opzichte van conventionele kranen”, zegt Kentie.