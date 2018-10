Wat kun je eigenlijk met Internet of Things?

In november besteden we de complete maand aandacht aan het fenomeen Internet of Things. Dit wondermiddel zou het beheer en onderhoud van gebouwen moeten vereenvoudigen en zou gebouwen daarnaast gezonder en comfortabeler maken voor gebruikers. Wat is IoT nu eigenlijk en wat kun je ermee als facilitair manager?

We vroegen Duurzaam Gebouwd-partner KONE om ons mee te nemen in optimale klantbelevingen door IoT. Op dit moment wordt het internet der dingen vooral ingezet om werkplekbezettingen te meten in kantoorgebouwen. Door te meten wanneer een werkplek gebruikt wordt en voor hoe lang, kun je als gebouweigenaar optimaal gebruik maken van je beschikbare vierkante meters.

Daarnaast is het mogelijk om met sensortechnologie temperatuur in specifieke ruimten te regelen, soms zelfs gekoppeld aan een persoonlijk klimaat. De gebruiker installeert dan een app waarmee hij of zij een persoonlijk klimaat kan instellen, een positieve impuls voor de beleving en het welzijn van de medewerker.

Aan de bezoekerskant kan IoT bijdragen aan bijvoorbeeld nummerbordherkenning, zodat de gast herkend wordt en routing krijgt naar zijn afspraak.

Service- en onderhoudsniveau

KONE wil met 24/7 Connected Services het service- en onderhoudsniveau van liften verhogen en de liften uitrusten met sensoren die real time data verstrekken over de prestaties van de lift. De gegevens worden opgeslagen en gekoppeld met het IoT Watson platform van IBM. Aan de hand van patronen herkent en weet het systeem wanneer de lift presteert zoals het zou moeten.

Als er een afwijking is, wordt een melding naar de monteur gestuurd. Als de afwijking op korte termijn een storing kan veroorzaken, komt de monteur naar de locatie. Het grootste voordeel ligt dan ook in de toename van beschikbaarheid van de lift. Daarnaast is er nog het aspect van de gebruikerservaring, wat een relatie heeft met Residential Flow en People Flow Intelligence systemen.

Liftonderhoud en gebruikersbeleving

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden op het gebied van IoT in het gebouw? Op de website van KONE lees je meer informatie over het gebruik hiervan in liftonderhoud en gebruikersbeleving.