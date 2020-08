CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

Bouwinvest zet al jarenlang in op duurzaamheid en gaat nu nog een stap verder. In samenwerking met CBRE wordt de gehele kantoor- en hotelportefeuille op beheerniveau verder verduurzaamd.

Het is de ambitie van Bouwinvest om in 2021 met alle gebouwen minstens BREEAM In-Use “Very Good” te behalen op Asset en Beheer. Verder investeert Bouwinvest in duurzaam vastgoed met als doel op de lange termijn: Paris Proof vastgoedportefeuilles voor 2045.

“We gaan verder dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Bas Jochims, director Dutch office & hotel investments bij Bouwinvest. “Het is voor ons een manier om ervoor te zorgen dat onze gebouwen ook op lange termijn aantrekkelijk blijven om te huren. En om zo voor onze klanten, veelal Nederlandse pensioenfondsen, het financiële rendement op de lange termijn zeker te stellen. Daarnaast biedt het ons mogelijkheden om te beleggen met maatschappelijke impact, waar onze klanten steeds nadrukkelijker om vragen.”

Beheerstrategie

Om de nieuwe, hogere duurzaamheidsambitie voor de kantoren- en hotelportefeuille van Bouwinvest te realiseren, wordt duurzaamheid volledig ingebed in de beheerstrategie. CBRE heeft voor elk gebouw een concreet actieplan opgesteld, waarmee verduurzaming volledig in de meerjarenplannen geïntegreerd is en de duurzaamheidsprestaties van aannemende partijen beoordeeld worden. Deze actieplannen gaan over CO 2 -reductie, verbetering van het energielabel én BREEAM-NL In-Use. Door deze maatregelen slim te combineren met beheer en onderhoud kan op het juiste moment worden geïnvesteerd en wordt de continuïteit in het implementeren van maatregelen gewaarborgd.

Jochims vervolgt: “Uit ervaring en eerdere samenwerking is gebleken dat CBRE in staat is om op een gestructureerde manier verbetermaatregelen te formuleren en te realiseren. Daarmee ondersteunen zij ons bij het behalen van onze ambitieuze doelen en zijn zij een goede partner voor deze opdracht.”

Foto onder en boven: kantorencomplex Prinsenhof in Den Haag (CBRE).

Tim Habraken, associate director sustainability bij CBRE: “We hechten veel waarde aan duurzaamheid en doen er alles aan om onze kennis en kunde op dit gebied op het hoogste niveau te houden. Verduurzaming is bij CBRE onderdeel van elk advies aan elke klant. Geen losstaande momentopname, maar integraal verweven in onze dienstverlening. Deze samenwerking met Bouwinvest gaan we dan ook vol enthousiasme aan.

Zijn collega Remy van Horssen, director property management bij CBRE, sluit zich hierbij aan: “We zijn trots op onze jarenlange samenwerking met het team van Bouwinvest. Met de toegenomen betrokkenheid van onze collega’s uit het Duurzaamheidsteam zijn we in staat om de portefeuille naar een nog hoger (duurzaamheids-)niveau te brengen.”

Greenlease

Bouwinvest en CBRE Property Management vormen al enkele jaren een partnership. CBRE beheert een groot deel van de kantorenportefeuille en de volledige hotelportefeuille; in totaal zeventien gebouwen met een omvang van ruim 240.000 m². Naast de gezamenlijke aanpak om individuele assets verder te optimaliseren, is duurzaamheid in het beheer van de panden een steeds grotere rol gaan spelen. Zo worden ESG-data uitgewisseld voor de jaarlijkse GRESB benchmark, worden duurzame inkoopvoorwaarden gehanteerd voor het planmatig onderhoud en in plaats van standaard huurovereenkomsten worden er greenleases toegepast.

Bron: persbericht

Lees ook: Gebouwen steeds beter maken met WELL