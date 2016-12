Europese Investeringsbank steunt bouw energieneutrale woningen

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt € 150 miljoen beschikbaar voor Sint Trudo. Hiermee kan de Eindhovense woningcorporatie nieuwe, energieneutrale woningen te bouwen en bestaande sociale-huurwoningen te verduurzamen.

Dit meldt Sint Trudo op haar eigen site. In haar investeringsprogramma voor de jaren 2016-2020 heeft de woningstichting aangegeven voor zo’n 1.800 nieuwe en grotendeels energieneutrale wooneenheden op te leveren. Daarnaast wil ze huurwoningen met een relatief laag energielabel verduurzamen tot gemiddeld een energielabel B.

Steun bij vullen gat woningmarkt

“Deze operatie met Sint Trudo is een goed voorbeeld van de inzet van de EIB voor de sociale woningsector in Nederland”, stelt vicepresident Pim van Ballekom van de EIB. “Betaalbare huizen zijn belangrijk en moeten steeds meer aan bepaalde eisen voldoen als het op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid aankomt. We zijn blij Trudo te kunnen steunen bij het vullen van een gat in de woningmarkt en dat op een zo energiezuinig mogelijke wijze te kunnen doen.”

Betaalbare, energieneutrale huurwoningen

Met deze lening financiert Sint Trudo een substantieel deel van haar investeringsprogramma, laat topman Thom Aussems weten. “Hierbij ligt de nadruk op de bouw van nieuwe betaalbare energieneutrale huurwoningen, de zogeheten ‘Near Zero Energy Buildings’ en op het energiezuinig maken van bestaande woningen. Dit past goed bij de Europese doelstellingen voor stedelijke vernieuwing en duurzame gemeenschappen en daarmee binnen de doelstellingen van de EIB.” De EIB is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie en is eigendom van de EU-lidstaten.