Banken willen meer financieringsruimte duurzame woningen

Particulieren moeten meer stimulans krijgen om hun woning te verduurzamen, bijvoorbeeld door de Nationale Hypotheekgarantie te verruimen voor nul-op-de-meterwoningen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Voor particulieren die geen extra hypotheek kunnen of willen nemen om hun woning te verduurzamen, ontwikkelen de banken een alternatieve ‘gebouwgebonden’ financieringsvorm.

Global Sustainable Goals

Dit is een van de ideeën uit ‘Sustainable Development Goals’, waarmee de NVB de uitdaging van de Verenigde Naties vertaalt naar ambities voor Nederland. Deze bankenvereniging roept iedereen op om zijn visie te delen over de bijdrage van de bankensector aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast pleit de NVB voor een programmaminister voor klimaat, om de energietransitie te stroomlijnen. De banken werken daarnaast aan transparantie over de uitstoot die te relateren is aan de kerntaken van banken.

Langer thuis wonen

Verder willen de Nederlandse banken met hun dienstverlening hun klanten helpen om tot hogere leeftijd zelfstandig thuis te wonen. Dat kan bijvoorbeeld door geldstromen voor wonen, zorg en pensioen flexibeler te kunnen inzetten voor specifieke behoeften. Ze gaan hierover in gesprek met (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen en overheid. Ook zelf willen banken integraler werken: als een huis wordt aangepast voor de oude dag, stimuleren ze hun klanten om ook kansen voor verduurzaming te pakken.

Uitwerking ideeën op platform

Deze en meer ideeën werken de banken verder uit in het Platform voor Duurzame Financiering van NVB. Belangstellenden kunnen binnenkort op NVB.nl reageren op de openbare consultatie.