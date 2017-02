Crowdfunding gestart voor designhuis van 100% sloopafval

De crowdfundingcampagne voor het Resource House in Heerlen is van start gegaan. Hiermee wil architect Erol Özdan de laatste 5% van de financiering binnen krijgen voor dit designhuis van 100% sloopafval.

Met dit Resource House wil Özdan laten zien dat het huidige bouwproces omgekeerd moet worden: geen materialen zoeken bij een ontwerp, maar ontwerpen op basis van beschikbare materialen die vrijkomen uit duurzame sloop.

€ 15.000 met crowdfunding

Iedereen die via de crowdfundingcampagne een bijdrage levert aan het project, krijgt hiervoor iets terug: een overnachting in het Resource House of eigenaar van een stukje van dit huis. Een volledig overzicht van de beloningen staat op CrowdAboutNow.nl/Resourcehouse. De architect wil met deze campagne € 15.000 ophalen. Dit bedrag gebruikt hij om te investeren in onder meer het vinden, transporteren en bewerken van sloopmaterialen.

Wilt u meer weten over dit huis? Afgelopen september heeft hierover een artikel op DuurzaamGebouwd.nl gestaan: ‘Eerste huis van 100% gerecycled materiaal’.