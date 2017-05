Duurzaamheidsparagraaf voor taxatie commercieel vastgoed

Vanaf juli 2017 bevat iedere taxatie van commercieel vastgoed voor ABN AMRO een duurzaamheidsparagraaf. “We willen nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

De paragraaf werd samen met taxateurs ontwikkeld en de toetsingscriteria zijn gebaseerd op richtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Dit is een onafhankelijke beroepsorganisatie voor het vaststellen van kwalificaties en normen in de vastgoed-, eigendoms- en bouwsector.

Financieren duurzaam vastgoed goedkoper

Het toekomstbestendig maken van onder andere kantoren is voor ABN AMRO een belangrijk thema. De waardevastheid zorgt volgens de bank voor een beter risicoprofiel en een hoog energielabel leidt tot een betere waardering van het gebouw. Dat heeft vervolgens weer een positief effect op de financiering. Het financieren van duurzaam vastgoed wordt goedkoper en niet-duurzaam vastgoed duurder.

De taxateur kijkt bij het invullen van de paragraaf naar de gehele levenscyclus van objecten. Hierbij zijn de volgende waardes van belang:

Bouwjaar

Renovaties

Exploitatiekosten

Energielasten

CO 2 -uitstoot

-uitstoot Economische levensduur

Bij de waardebepaling spelen criteria als grondgebruik, gebouwontwerp, bouwmaterialen en locatie mee. Daarnaast kijkt de taxateur van de paragraaf naar aspecten op fiscaal en juridisch gebied en op terreinmanagement en leasingsopties. Ook worden duurzaamheidskenmerken geïnventariseerd die de waardebepaling positief of negatief beïnvloeden en geeft hij een kostenindicatie om naar het verplichte label C te komen.

“Met dit initiatief voor taxaties wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de waardebepaling”, vertelt directeur Real Estate Clients Rutger Schuur van ABN AMRO. “Dat geeft een beter eindresultaat, creëert bewustzijn over duurzaamheid en biedt de ondernemer inzicht in de benodigde stappen naar een C-label in 2023.”