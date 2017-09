Pensioenfonds belegt € 250 miljoen in groene obligaties

Afgelopen zomer heeft pensioenfonds ABP voor zo'n € 250 miljoen belegd in groene obligaties. Dutch Infrastructure Fund, het Britse energiebedrijf SSE en de beheerder van het Franse nationale spoorwegnetwerk SNCF Réseau heeft deze obligaties uitgegeven.

De meest recente aanschaf ging naar SSE, waarmee ABP meewerkt aan haar investeringen in windparken. Daarnaast moderniseert dit energiebedrijf het elektriciteitsnetwerk in het noorden van Schotland om de daar gewekte energie beter naar het zuiden te transporteren.

€ 225 miljoen aan beleggingen in duurzame projecten

In julie maakte ABP al bekend ruim € 100 miljoen te beleggen in groene obligaties, die beheerder van het Franse nationale spoorwegnetwerk SNCF Réseau heeft uitgegeven. Daarnaast heeft ze in die maand voor meer dan € 700 miljoen alle projecten gekocht uit het Dutch Infrastructure Fund (DIF) II en enkelen DIF III-projecten. Hieronder vallen ook projecten voor zonne- en windenergie in Frankrijk en Duitsland, ter waarde van zo’n € 125 miljoen. Deze zijn goed voor de energievoorziening van zo’n 120.000 huishoudens per jaar.

Al deze beleggingen leveren bijdragen aan de doelstelling van het pensioenfonds om in 2020 de beleggingen in duurzame ontwikkelingen te verdubbelen naar € 58 miljard. Eind vorig jaar stond de teller op € 41 miljard. In het totaal heeft ABP € 390 miljard aan vermogen beschikbaar.