Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

Initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster, de ’materialenbibliotheek voor vastgoed’, nam zojuist symbolisch de eerste 6% converteerbare obligatie in ontvangst als onderdeel van de financieringsronde die vandaag is gestart.

Madaster heeft als missie om afval in de bouwsector te elimineren. Om het grote publiek er optimaal bij te betrekken is gekozen voor een financieringsinstrument, waarmee particuliere beleggers naast professionele beleggers de mogelijkheid krijgen mede-eigenaar te worden van Madaster. Rau: “Het is tijd dat particulieren meedoen en zo een grotere verantwoordelijkheid voelen om materialen te hergebruiken. We beschouwen de aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Particulieren kunnen met deze constructie mede-eigenaar worden van Madaster. Bovendien is de financiering hiermee niet afhankelijk van alleen grote investeerders.”

Thomas Rau kreeg de symbolische converteerbare obligatie aangeboden door Irma Langeraert van AndersFinancieren en Maarten van der Sanden van Symbid.

Circulariteit

Madaster is een initiatief om te komen tot een kadaster voor materialen, te beginnen in de bouw- en vastgoedwereld. Madaster koppelt materiaalidentiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Dat maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Architect en initiatiefnemer van Madaster, Thomas Rau, pleit al jaren voor circulariteit, waarbij bouwmaterialen hergebruikt worden.

Grote namen uit de Nederlandse economie hebben zich al verbonden aan de Madaster-doelstellingen. Partijen als Volker Wessels, OVG, Triodos, AKD, TBI, Schiphol, Mitsubishi en ProRail hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd. Ook de EU steunt Madaster met een subsidie van ruim € 2.300.000,-. Toch heeft Madaster gemeend dat zij vooral door het grote publiek te betrekken bij de uitbouw van haar organisatie, een belangrijk fundament kan realiseren voor de toekomst van een circulair Nederland.

Van iedereen

In lijn met de overtuiging van de organisatie kiest Madaster ervoor zowel particuliere als professionele beleggers al vanaf €20,- de kans te bieden mede-aandeelhouder te worden van Madaster. Thomas Rau legt de keuze als volgt uit “De nieuwe realiteit creëert nieuwe businessmodellen, we moeten dan ook samen de ziel van de economie veranderen.”

De inschrijving is voor particuliere èn professionele beleggers en loopt in principe tot 1 maart 2019. De publieke campagne loopt in eerste instantie 30 dagen, maar kan afhankelijk van het publieke succes verlengd worden doordat de emissie langer doorloopt. De financieringsvorm is ontworpen door financieringsplatform AndersFinancieren en maakt gebruik van het Symbid-crowdfundingplatform.