Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

De Business School Nederland (BSN) start een tweejarige opleiding MBA in Sustainable Leadership. Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze, talentvolle (general) managers, die duurzaamheid een integraal onderdeel willen maken van hun reguliere bedrijfsvoering.

De opleiding start in september 2021 en is dan de enige fysieke MBA in Nederland waarin duurzaamheid volledig is geïntegreerd in de totale MBA-opleiding en aansluit op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG). Elk hoofdvak uit deze MBA combineert leiderschapsontwikkeling en bedrijfskundige en sustainability kennis met als doel de impact van de organisatie duurzamer te maken. Het gaat niet alleen om de duurzaamheid van de eigen organisatie, maar ook over de duurzaamheidsimpact van de producten en diensten die de organisatie levert.

De MBA-opleiding bestaat voor 40% uit projecten die op de eigen werkplek worden uitgevoerd om de transitie naar duurzaamheid daadwerkelijk in gang te zetten en de duurzame ambities te versnellen van onderzoek naar een duurzame oplossing. Bij die projecten staat Action Learning en Action Research centraal, waarbij de opgedane kennis wordt vertaald naar de praktijk.

De MBA biedt bovendien een uniek netwerk van medestudenten, docenten, sprekers en coaches met dezelfde ambities. Dit netwerk wordt ingezet voor collaborative learning.

Visie

“Het gaat niet langer om de toekomst”, vertelt Susanne Koenders, vice dean bij de Business School Nederland. “Het nú vraagt om een andere kijk op onze economie, waarbij we als organisaties verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet, onze mensen en de toegevoegde waarde die we leveren. Het is tijd voor een integrale aanpak.”

“Deze MBA-opleiding biedt de mogelijkheid om de regie te pakken voor die uitdaging. De overheid gaat meer reguleren en de klant vraagt steeds meer naar duurzame producten en oplossingen. Dat vraagt bij managers om kwaliteiten als lef, leiderschap en onderbouwde argumentatie. De Business School Nederland faciliteert hierin met de MBA in Sustainable Leadership als kapstok. Onze business school staat al dertig jaar voor Action Learning naast kennis in onze MBA-programma’s. Het gaat om de transfer van kennis en onderzoek naar de praktijk; het gaat om actiegericht leren. Het wordt tijd, ook voor ons, dat we sustainable leadership daarvoor als uitgangspunt pakken.”

Strategie

In een reactie op het lanceren van de nieuwe opleiding stelt Duurzaam Gebouwd-expert Robert Koolen, directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans en zelf MBA-alumnus bij BSN: “Om duurzame ontwikkeling binnen je organisatie op de strategische agenda te krijgen en vervolgens ook concreet handen en voeten te geven, vraagt veel van een manager. Een gespecialiseerde MBA bij de BSN is een mooie manier inzicht te verwerven en grip op dit proces te krijgen.”

“Het is mooi om te zien dat duurzaamheid binnen organisaties niet meer als een losse activiteit wordt gezien”, vindt Liesbeth Gort, directeur bij FSC Nederland. “Organisaties maken sustainability nu echt onderdeel van de organisatiebrede strategie. Dit vraagt behoorlijk wat van managers. Ik denk dat deze MBA daarom op het goede moment komt. Ik kom graag als gastspreker optreden om mijn geleerde lessen met de studenten te delen.”

Check alle info over deze opleiding via: https://www.bsn.nl/opleidingen/mba-opleidingen/mba-in-sustainable-leadership/

Bron: persbericht BSN

Foto boven (Paul Tolenaar): hoofdvestiging BSN, Buren