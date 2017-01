Certificaat voor duurzaam startersproject

Vorige week heeft ontwikkelaar en beheerder Jebber het BREEAM-oplevercertificaat ‘Very Good’ ontvangen voor het nieuwbouwproject voor starters ‘De Trip’.

Deze certificering is te danken aan een reeks duurzame maatregelen op het gebied van onder meer management, transport, materialen, afval en landgebruik. “Bij De Trip zijn bouwkundige- en installatietechnische componenten integraal op elkaar afgestemd, waardoor elke woning en commerciële ruimte voor het leveren van warmte lokaal weinig energie hoeft op te wekken”, legt Jebber-directeur Monique van Loon uit.

Beloning voor duurzaam gedrag huurders

De Trip staat op het getransformeerde Utrechtse bedrijventerrein Rotsoord en bestaat uit 253 startersappartementen, 1.500m2 bedrijfsruimte voor horeca en creatieve ondernemers en parkeervoorzieningen voor fiets en auto. Jebber heeft een prestatiecontract voor 20 jaar afgesloten met aannemerscombinatie COM4Trip voor de realisatie, het onderhoud en het beheer van de gebouwen en de installaties. Het project is voorzien van een warmte-koudeopslag, die in combinatie met warmtepompen en zonnestroom duurzame energie oplevert. Horeca-exploitanten en creatieve ondernemers troffen in hun ruimte een aantal duurzame maatregelen (BREEAM-credits) en duurzaam gedrag van huurders wordt beloond. Zo krijgen de bewoners van de starterswoningen een bonus als ze zuinig met energie omgaan.

80% bewoners intrek genomen

COM4Trip heeft De Trip afgelopen oktober opgeleverd. Inmiddels heeft zo’n 80% van de bewoners hun intrek genomen in de startersappartementen en hebben wijn- en whiskyzaak Kwestie van Smaak, eetcafé Klein Berlijn, the Future Store en creatieve workspace DAAR hun deuren geopend. COM4Trip bestaat uit Boele & van Eesteren, Klimaatgarant, Giesbers & van der Graaf en VolkerWessels Vastgoedbeheer.

Foto: Luchtfoto van De Trip, met aan de Vaartsche Rijn het gebouw De Kade, bovenin De Branding en rechts De Briljant.