30 MorgenWonen-huurhuizen in Schiedam

Met het Groenwoningen Fonds heeft VolkerWessels Vastgoed een overeenkomst gesloten om 30 MorgenWonen-huizen te realiseren in de Schiedamse wijk Park Harga.

De komst van deze energiezuinige woningen geldt als laatste bouwfase. De assemblage van deze duurzame woningen vindt in een dag plaats. Daar komt bij dat ze worden gebouwd op een milieubewuste en energiezuinige manier. Hiervoor is het concept van MorgenWonergie ontwikkelt, dat de principes van de Trias Energetica volgt: beperk het energieverbruik zo veel mogelijk, gebruik duurzame energie en dring het verbruik van fossiele grondstoffen zo veel mogelijk terug. Dit zorgt voor een EPC van 0 of lager, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot.

Geen of minimale energiekosten voor huurders

De toekomstige huurders hoeven geen of minimale energiekosten te verwachten. De woning levert namelijk zo veel energie op dat een gezin dat bewust met energie omgaat, geen energiekosten hoeft te hebben. De bewoners krijgen inzicht in hun energieverbruik dankzij een energiemonitor en een slimme meter. MorgenWonergie werkt als een belbundel: als de geboden hoeveelheid energie niet wordt overschreden, dan zijn er geen energiekosten.

Oplevering in 2018

De MorgenWonen-huizen worden in 2018 opgeleverd, gelijktijdig met de andere woningen in het plan. VolkerWessels-ondernemingen Boele & Van Eesteren en Kroon & de Koning zorgen voor de realisatie. Actys Wonen Den Haag gaat de huizen verhuren. Opdrachtgever Groenwoningen Fonds is een door de overheid aangewezen fiscaal groenfonds: beleggers genieten een fiscaal voordeel en worden vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Fondsbeheerder Credit Linked Beheer is een vergunninghoudend beheerder van beleggingsinstellingen.