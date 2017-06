Duurzaam hart in groene long geopend

Wat ooit de plek van de thuisbasis voor ADO Den Haag was, daar staat na 2 jaar bouwen Sportcampus Zuiderpark. Het gaat om een duurzaam gebouw waarbij zonnepanelen voor duurzaam opgewekte stroom zorgen en warmte-/koude-opslag voor duurzame warmte.

De hagelnieuwe Sportcampus Zuiderpark is vorige week door burgemeester Pauline Krikke van Den Haag feestelijk geopend. Het is een bijzonder complex voor (top)sport, onderwijs en onderzoek. De sportcampus bevat indoor beachvelden, twee breedtesporthallen, een turnhal, een grote topsporthal, 21 college-, instructie- en practicumzalen, een danszaal en een dojo. De topsporthal biedt plaats aan 3.500 toeschouwers en heeft een vloeroppervlakte van maar liefst 30.000 m 2 .

Opslagsysteem van warmte en koude

Sportcampus Zuiderpark is een zo duurzaam mogelijk gebouw. Door de goede indeling is het volume van het gebouw beperkt gebleven en zijn constructies gebruikt die zo weinig mogelijk materiaal vergen. Het gebouw is voorzien van zonnepanelen en hottubes voor warmwatervoorziening. Verwarming en koeling wordt verzorgd door een opslagsysteem van warmte en koude met bronnen op 250 meter diepte. Het hele gebouw is voorzien van ledverlichting, inclusief de topsporthal. Elke sport heeft een eigen instelbaar lichtniveau. Overal in het gebouw wordt gebruikgemaakt van lage temperatuur vloerverwarming. Daarnaast is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Om het af te maken is het dak voorzien van groen sedum en liggen er grastegels rondom het gebouw.

Scholen in complex

In het complex komen (top)sport, onderwijs en onderzoek samen. Leerlingen voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs kunnen terecht bij verschillende sport gerelateerde opleidingen. Het ROC Mondriaan (MBO) biedt de opleidingen School voor Lifestyle en Sport en Bewegen aan. De Haagse Hogeschool (HBO), die ook in het complex gevestigd is, biedt de opleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (HALO) en Sportmanagement aan. Naast een breed scala aan sportfaciliteiten voor het MBO en HBO wordt het ook een centrum voor toegepaste kennis, praktijkonderzoek en sportevenementen.

Wethouder Sport Rabin Baldewsingh: "Met Sportcampus Zuiderpark hebben we een iconisch gebouw in de stad. Onze groene long, het Zuiderpark, heeft een nieuw hart. De buitenkant van het pand ziet er bijna futuristisch uit en op het dak zijn zo'n 5.000 m 2 aan zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst. Dat is toch bijzonder?"

Bron: Gemeente Den Haag