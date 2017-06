Verkoop Stadhouders en Westpoint van start

Vandaag start de verkoop van de woningbouwprojecten Stadhouders en Westpoint in Utrecht. Het gaat hierbij om in het totaal zo’n 50 woningen, die beschikken over een hoge energieprestatie.

Op het dak van alle iedere (grondgebonden) woning komen 16 zonnepanelen te liggen, die de gebruiker grotendeels in zijn elektriciteitsvraag voorzien. Dit verbetert de EPC-waarde met 25%. Daarnaast dragen de woningen bij aan de klimaatadaptie van de stad. Op de platte daken komen sedum, de regenpijpen eindigen in regentonnen en de woningen worden voorzien van nestruimte. “We kiezen ervoor om maximaal in te zetten op duurzame kwaliteit tegen een vaste prijs”, aldus ontwikkelaar Ballast Nedam Development.

Hoog kwaliteitsniveau van woningen

Alle woningen hebben volgens de ontwikkelaar een hoog kwaliteitsniveau. Het project Stadhouders bestaat uit 12 twee-onder-eenkap en vrijstaande woningen met een terras van ruim 60 m 2 op het zuiden. Westpoint telt 30 appartementen, die variëren van 60 tot 93 m 2 . De woningen van beide projecten liggen aan de Vossenburcht.

De Duitse architect Christoph Kohl heeft voor het ontwerp gezorgd, dat Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling gaat uitvoeren. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van Stadhouders en Westpoint van start gaat. Deze combinatie zorgt ook voor het nabijgelegen project Het Binnenhof. Alle 3 de projecten maken onderdeel uit van Vleuterweide, dat een deelplan is van de Vinex-locatie Leidsche Rijn.