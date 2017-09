Bijlmerbajes verandert in wijk met gasloze woningen

Alle gebouwen in het Bajes Kwartier in Amsterdam worden energieneutraal en krijgen geen gasaansluiting. Dit laat gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM weten, dat dit terrein van de voormalige Bijlmerbajes van het Rijksvastgoedbedrijf heeft gekocht.

In dit gebied komen zo’n 1.350 woningen, zowel huur als koop. Hiervoor verdwijnen 5 gevangenistorens, 1 wordt getransformeerd tot ‘groene’ toren met een verticaal park en stadslandbouw.

Energieneutrale woningen zonder gasaansluiting

Alle gebouwen worden energieneutraal en krijgen geen gasaansluiting. Zo krijgen de woningen goede isolatie. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen, daarnaast komt windenergie uit dakelementen met ingebouwde windturbines. Ook wordt organisch afval omgezet in elektriciteit. Warmtepompen in de gebouwen zorgen voor verwarming en koeling.

Hergebruik van materialen

Bij de bouw van de wijk gebruikt aannemer BAM 98% van het materiaal uit de gevangenis opnieuw. De gevel van de bestaande verbindingsstraat vormt de plint van woongebouwen, de gevels van de gevangenistorens worden gebruikt in nieuwe studentenwoningen. Aan de hand van nieuwe technieken worden cement en beton afgebroken, om deze materialen weer opnieuw te gebruiken. Daarnaast veranderen oude celdeuren in een brug en wordt van de tralies balkonhekjes gemaakt.

Consortium zorgt voor autoluwe wijk

Samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA, Fabrications en Lola Landscape ontwikkelt AM – onderdeel van de Koninklijke BAM Groep – deze nieuwe, autoluwe wijk van 7,5 hectare. In dit gebied komt ook een ondergrondse parkeerplaats, een gezondheidscentrum en horeca. De gemeente ontwikkelt er een school voor voortgezet onderwijs. In het voormalige hoofdgebouw van de gevangenis kunnen kunstenaars van internationale allure terecht. Verder krijgt de wijk veel groen met tuinen, hoven en waterpartijen.

Voor de aankoop van dit terrein heeft dit consortium € 84 miljoen betaald. De eerste werkzaamheden beginnen naar verwachting begin 2018.