Opening gasloze wijk in Den Haag

Auteur: Tim van Dorsten

Afgelopen dinsdag vond de opening plaats van de gasloze, energieneutrale woonwijk Groene Mient in Den Haag. De bewoners hebben deze wijk zelf gerealiseerd.

Op de locatie waar ooit het Maris College in de Haagse Vruchtenbuurt was, staan nu 33 woningen in 3 woonblokken rond een ecologische tuin. De bewoners hebben de meeste materialen van dit voormalige schoolgebouw hergebruikt bij de bouw van hun woningen. Daarnaast hebben ze het schoolplein bewaard, zodat ze de bestaande boom konden behouden.

Energieneutrale woningen zonder gasaansluiting

De huizen zijn niet meer aangesloten op het gasnet en wekken jaarlijks evenveel stroom op als ze nodig hebben voor hun verwarming en warm water. Deze stroom komt van verschillende energiesystemen, zoals warmtepompen, zonnecollectoren, slimme balansventilatie, warmwater-terugwininstallaties en zonnepanelen.

De bewoners traden zelf op als projectontwikkelaars, in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. “We hebben in Den Haag al zo veel moois gerealiseerd, omdat Hagenaars hun krachten bundelen”, vertelt wethouder Joris Wijsmuller van Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. “Groene Mient is hiervan een mooi voorbeeld.” Hij sloeg in januari 2016 de eerste paal en verrichte deze week de openingshandeling.

Sociale en ecologische aspecten centraal

In de ogen van de bewoners is Groene Mient een sociaal, ecologisch project. De bewoners delen met elkaar voorzieningen, zoals een grote gemeenschappelijke en klimaatbestendige tuin en een gemeenschappelijke ruimte. Het gaat hen om het creëren van een open woongemeenschap, waar de centrale waarden heersen van in vriendschap en respect met elkaar samenleven. Ook het verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en voedsel speelt hierbij een belangrijke rol.

Metingen en bezoeken

Nu de wijk is geopend, gaat de volgende fase van start. Zo vinden een jaar lang metingen in de woningen plaats, om de verschillende manieren van energieopwekking met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen geïnteresseerden in deze woningen afspraken maken met de bewoners. “Ik hoop dat jullie het de komende tijd druk krijgen”, zei SER-voorzitter Ed Nijpels, die bij de opening aanwezig was, tegen de bewoners.

Bron foto: wethouder Joris Wijsmuller van de gemeente Den Haag