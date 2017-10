Nederlands team maakt eerste circulaire bedrijfspark

Het team onder leiding van de architectenbureaus RAU, karres+brands en SeARCH gaat in Parijs aan de slag met het eerste circulaire bedrijfspark.

In hun winnende visie Triango voor Triangle de Gonesse realiseren ze 167.000 m2 aan modulaire kantoren en ateliers rond een centraal park. Dit project van 15 hectare moet dienen als een voorbeeld voor de circulaire economie.

Daarnaast moet deze visie dienen als een referentie voor een nieuwe typologie kantoorgebied. Door de combinatie van natuur, sport en werk creëert Triango een scala aan nieuwe mogelijkheden en geeft het ruimte aan het bekende, het nieuwe en het onverwachte.

3 zones met eigen karakter

De schil van de gebouwen reageert op de kwaliteiten van de locatie, die is opgedeeld in 3 verschillende zones met ieder een eigen karakter. Zo kenmerkt de bebouwing in de Urban-zone zich door een stedelijk karakter, waarbij de doorgaande transparante plint, tuinen en atria invulling geven aan een levendige publieke ruimte. Centraal in deze zone ligt een opgetilde kas, die energieneutraal voedsel en andere ingrediënten produceert voor lokale bedrijven, winkels en restaurants.

De Organic-zone is georiënteerd naar het centraal gelegen groene park. Ieder gebouw heeft een eigen relatie met het glooiend oplopende park en vormt zo innovatieve buitenruimten voor nieuwe manieren van werken en recreatie, zoals een gevel als klimmuur, tribunes bij sportactiviteiten en conferenties en lezingen in de buitenlucht. De Landmark-zone presenteert zich aan de langsrijdende automobilist op de snelweg: ’s avonds verlicht een glazen broeikas het gebouw van binnen. De ruggengraat is de hoofdroute door het gebied: Het verbindt alle belangrijke bestemmingen in het park.

Bopro Sustainable Investments gaat Triango ontwikkelen. De ambitie is om de eerste fase van dit eerste circulaire bedrijfspark in 2022 te realiseren. Het volledige bedrijfspark dient in 2028 gereed te zijn.

Winnaar van ruim 400 aanmeldingen

‘Inventons la Metropole du Grand Paris’ geldt als Europa’s grootste competitie voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. In totaal maakten ruim 50 locaties deel uit van de open aanbesteding, met als ambitie om innovatieve projecten te genereren die de agenda voor de toekomst van Parijs zullen vormen. Uit meer dan 400 aanmeldingen kregen – per project – 3 teams de opdracht om met een concreet voorstel te komen. Naast RAU, karres+brands en SeARCH werkte als lokale partner Atelier Philéas mee aan Triango.

Bron illustratie: Bopro Sustainable Investments