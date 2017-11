Amsterdam selecteert duurzaam ontwerp voor ‘Crossover’

Het multifunctioneel en innovatief woon- en werkgebouw ‘Crossover’ aan de Amsterdamse Zuidas komt van de hand van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en architectenbureau Team V. Dit heeft de gemeente Amsterdam deze week besloten.

“We zijn heel erg tevreden met de inschrijving van AM en Team V”, laat Zuidas-directeur David van Traa weten. “We hebben de lat hoog gelegd voor de ontwikkeling van deze locatie, met een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid, architectuur en de mix van woningen, kantoren en voorzieningen. Zij hebben een goed antwoord gevonden op de ambitie die we als stad hebben. De komende tijd trekken we samen op om de plannen verder uit te werken.”

Meest duurzame mixed-usegebouw

Het ontwerp heeft een duurzaamheidsscore van BREEAM-NL Outstanding en is daarmee het meest duurzame mixed-usegebouw van Nederland. In Crossover komen gemeenschappelijke ruimten, waarin het zogeheten coliving, coworking en cocreating elkaar ontmoeten. Dit betekent dat werken, wonen en leren elkaar afwisselen en de open sociale ruimten de mogelijkheid bieden om gemakkelijk met anderen in contact te komen.

Van de ruim 200 woningen valt meer dan de helft onder de categorie ‘sociale woningbouw’ voor diverse doelgroepen. In totaal bestaat het programma uit 10.000 m2 aan verhuurwoningen. Er zijn 10 starterskoopwoningen met een totaal bvo van 600 m2. Het bruto vloeroppervlak voor de kantoorfuncties is zo’n 5.500 m2. Daarnaast komt er een plint met een maatschappelijk doel van bijna 600 m2 en voor horeca zo’n 550 m2.

Oplevering in 2021

De Crossover komt op de hoek van de afrit A10 Zuid en de Europaboulevard. Het zorgt samen met het nieuwe Nhow Amsterdam RAI Hotel en het nieuwe hoofdkantoor van Suitsupply voor een nieuwe impuls aan het oostelijk deel van de Zuidas. De oplevering van dit gebouw vindt plaats in 2021.

De komende jaren ontwikkelt het deelgebied Kop Zuidas zich verder tot een levendige en duurzame wijk. De gemengde buurt voorziet in kantoren, bedrijven, kleinschalige (buurtgerichte) voorzieningen én vooral veel woningen. De Crossover is hierin een eerste stap.

Bron beeldmateriaal: Team V