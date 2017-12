Eerste nul-op-de-meterwoning van MorgenWonen

De bewoners van de eerste MorgenWonen-woning in de Spaarndamse wijk SpaarneBuiten hebben op dinsdag 12 december de sleutels van hun nul-op-de-meterhuis ontvangen. Ze krijgen ze van wethouder Raymond van Haeften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft deze energiezuinige, gasloze woning in Spaarndam in 1 dag tijd gebouwd. Deze werkzaamheden vonden met name plaats in een fabriek in Coevorden: op locatie wordt de woning in elkaar gezet, maar kan hij ook weer eenvoudig uit elkaar worden gehaald. Daarnaast is het zo mogelijk de huizen te verplaatsen, zonder ze te slopen of hiervoor nieuwe bouwmaterialen te gebruiken.

23 MorgenWonen-woningen in SpaarneBuiten

Dit is het eerste van 23 MorgenWonen-woningen in de wijk SpaarneBuiten. Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude speelde met name de duurzame aspecten van de woningen een belangrijke rol. Hiermee draagt deze gemeente bij aan het behalen van belangrijke milieudoelstellingen. Zo beschikken ze over hoogwaardig geïsoleerde gevels en triple glas. Daarnaast zijn de woningen volledig elektrisch: een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht voor de woning en warm water. Het dak is aan de zuidzijde bekleed met zonnepanelen, waarmee de woning zijn eigen energie opwekt. De CO 2 -gestuurde ventilatie met warmteterugwinning

77 Climate Ready-woningen

In totaal telt SpaarneBuiten ruim 300 koopwoningen. Naast de 23 MorgenWonen-woningen komen in deze wijk zo’n 77 Climate Ready-woningen. Deze woningen beschikken over hoogwaardige isolatie door de thermische schil, dubbel HR++ glas, een zelfregulerend ventilatiesysteem, vloerverwarming en een zuinige hr-ketel. Daarnaast kunnen bewoners kiezers voor extra besparende opties, zoals een warmtepomp, zonnepanelen of een douchewarmtewisselaar. Ze hebben de mogelijkheid om een volledig energieneutrale woning te realiseren.