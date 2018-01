Masterclasses over duurzame gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

3 masterclasses zoomen in op duurzame gebiedsontwikkeling, gezond leefklimaat, klimaatverandering en de Omgevingswet. Tijdens de sessies gaan deelnemers onder andere in op uitdagingen rondom samenwerking met belangrijke stakeholders als inwoners, gemeenten en woningcorporaties.

Binnenkort wordt meer bekend over de sprekers die vanuit visie en omgevingsrecht de deelnemers inspireren. Doel is om gedurende de masterclasses praktische invulling te geven aan de kansen met de Omgevingswet voor verduurzaming, het creëren van een gezond leefklimaat en klimaatverandering.

Naast de aankomende informatie over het programma publiceren we een expertblog van Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman. Bekijk de pagina met meer informatie over de masterclasses en schrijf u direct in. De masterclasses vinden plaats tijdens Building Holland 2018 in de RAI Amsterdam.