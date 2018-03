Gebiedsontwikkeling in Nederland anno 2018: Eerst winst, duurzaamheid nergens te bekennen?

Auteur: Arno Kleine Staarman

Helaas lijkt mijn voorspelling in mijn blog van 30 september 2016 op Duurzaamgebouwd.nl sneller uit te komen dan gedacht. De aantrekkende economie blijkt nu al de grootste bedreiging voor duurzame gebiedsontwikkeling [1].



Uit de brief van de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) van 12 februari 2018 ‘Noodplan bouwproductie en aanpassing Crisis- en Herstelwet’ [2] pleit de organisatie voor een wetswijziging voor de versnelling van woningbouw. De NEPROM stelt in de brief voor:

dat de Crisis- en herstelwet niet langer gebruikt mag worden voor projecten waar initiatiefnemers worden gedwongen om bovenwettelijke maatregelen te treffen, zoals vergaande duurzaamheidseisen of zeer stringente regulering van middeldure huurwoningen; bezwaar- en beroepsprocedures korter te maken en een informelere procedure voor schadeclaims te bewandelen zonder de rechtsbescherming van inwoners aan te tasten. Hoe zij dit wil doen blijft onduidelijk.

Compact samengevat: “Ontwikkelaars bepleiten snelheid boven duurzaamheid” [3]. Profit first bij de NEPROM, ondanks dat de kwaliteit van de directe leefomgeving in Nederland continu om aandacht vraagt. De gevolgen van deze blijvende focus in Nederland op economische groei en winst in de gebieds- en woningbouwontwikkelingen zijn:

de klimaatverandering met al haar gevolgen;

de afname van biodiversiteit en het schaarser worden van grondstoffen;

en de schade aan de gezondheid van alle Nederlanders.

Actie vereist van gemeenten en provincies

Het vinden van concrete oplossingen wordt extra complex door het ontbreken van visie, echte participatie en de verkokerde manier van (samen) werken bij gemeenten, provincies, bouw- en vastgoedwereld en woningcorporaties.

Terwijl in Groningen niemand de urgentie van #VanGasLos in twijfel trekt, want de gevolgen van het ontbreken van een duurzame visie en het doorgaan met gaswinning zijn dagelijks voelbaar. Om tot een oplossing te komen voor deze duurzaamheidsopgaven is nu actie vereist van gemeenten, provincies, bouw- en vastgoedwereld en woningcorporaties. Visie, participatie en een andere houding en gedrag zijn juist de kernbegrippen uit de Omgevingswet.

Bij duurzame gebiedsontwikkeling zijn bestaande werkwijzen, gebruiken en omgangsvormen slechts van beperkte toegevoegde waarde, omdat net als bij de Omgevingswet het beleid niet in de randen maar in de kern verandert. [4]

