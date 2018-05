Workshop over nieuwe binnenstad door big data en circulariteit

Onze binnensteden veranderen. De afgelopen decennia waren binnensteden vooral shopwalhalla's. De economische crisis, ander consumentengedrag, de opkomst van e-commerce en demografische verschuivingen brachten daar vanaf 2008 verandering in. In een workshop op Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) op 17 mei komen deze veranderingen volop aan de orde.

De vraag naar het klassieke winkelen nam af en de leegstand groeide zichtbaar in menige binnenstad. Nu lijkt het er weer wat zonniger uit te zien. De economie zit in de lift en de consumentenbestedingen nemen weer toe. Het merendeel van de binnensteden van kleinere en middelgrote steden profiteert hier gemiddeld genomen nog weinig van. Juist daar lijkt de urgentie van transformatie van een deel van de winkelfunctie naar andere functies het grootst.

Deze sessie vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van SITE over deze ontwikkelingen en de noodzaak van transitie. Tijdens deze sessie wordt na een korte presentatie in kleine groepen gewerkt aan het uitwerken van een ontwikkelingsrichting voor de binnenstad van de toekomst langs vier verschillende lijnen. Deelnemers brengen vanuit hun eigen praktijk daarbij kennis en ervaring in. Gedurende de terugkoppeling worden de verschillende lijnen met elkaar verbonden. Zo ontstaan nieuwe kennis en inzichten die je in je eigen projecten verder kunnen helpen.



Sprekers zijn onder andere:

Hanneke van Rooijen (projectleider, Platform31)

Arjan Raatgever (adviseur Ruimte, Wonen en Economie Twynstra Gudde)

Derde spreker vanuit gemeente

