Voormalig CBS-gebouw duurzaam ontmanteld

De markante kruisvormige kantoortorens van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg worden gesloopt. Na een periode van voorsloop, is vorige week gestart met de duurzame ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt hergebruikt in de nieuwe duurzame woonwijk Park070, of krijgt elders een nieuwe functie.

Jarenlang was het kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met ruim 60.000 vierkante meter, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Nu wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende kelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de nieuwe duurzame wijk Park070, die gebiedsontwikkelaars BPD en Schouten op de CBS-locatie ontwikkelen.

Hergebruik op productniveau

Sloopbedrijf VSM is bewust aangetrokken, vanwege de duurzame manier waarop dit bedrijf sloopt. Ruim 95% van het sloopmateriaal wordt hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070, of op andere locaties. Hergebruik op productniveau is het streven en op grondstoffenniveau de ondergrens. Met uitzondering van asbest en vervuilende materialen, die zijn voor de sloop al uit het gebouw gehaald.

Armaturen hergebruikt

Bij de sloop van het CBS-gebouw komt 56.638 ton betonpuin, en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en betonnen fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De kolommen van het CBS-gebouw worden in de openbare ruimte van de wijk hergebruikt als opstapjes. Ander sloopmateriaal wordt gebruikt voor lage muren in de openbare ruimte of als bestrating.

Atoomkelder wordt stalling

De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto's, scooters en fietsen. Het sanitair uit de atoomkelder, de veldbedden, banken en tafels van steigerbuizen, die jarenlang in de kelder opgeslagen waren, worden eveneens hergebruikt. Voor de buitenkunstwerken van Auke de Vries en de twee glaskunstwerken van Marion Harreveld in het oude CBS-kantoor, wordt in samenspraak met de BPD Kunststichting en de kunstenaars zelf, waar mogelijk een passende nieuwe plek in Park070 gezocht.