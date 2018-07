Bestaande ruimten beter benutten levert meer groen en blijere bewoners op

Veel ruimtes staan periodes leeg; soms een dag, soms een week, soms maanden. Kunnen die ruimten beter worden benut? En hoeveel levert dat op? In een rapport van ABN Amro over City as a service wordt deze Accommodatie-as-a-service uit de doeken gedaan, naast nog meer mogelijkheden voor deeleconomie.

Zoals woonhuizen, die worden vaak niet de hele dag gebruikt. Hetzelfde geldt voor scholen of voor kantoren. Maar ook ziekenhuizen raken leeg doordat zorg niet altijd meer is gekoppeld aan een locatie en vanwege de kortere duur waarin patiënten in het ziekenhuis liggen. Vanwege de digitalisering is er volgens vastgoeddataverzamelaar Locatus op dit moment al een overaanbod van ruim 9% aan winkelvloeroppervlakte.

Grachtenpanden als kantoor

Al die lege ruimtes kunnen opnieuw worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals een feest, een vergadering, een overnachting, een evenement of een werkplek. Naast Airbnb worden er in Amsterdamse grachtenpanden woonkamers verhuurd als vergaderruimte aan bedrijven in de buurt.

Het Britse platform Spacehop27 brengt op zijn platform in kaart welke ruimtes er vrij zijn, zodat een ondernemer vergaderruimtes of werkplekken vanaf een uur kan huren in een bestaand kantoor of bij iemand thuis in de woonkamer. Ook hier weer met als doel tijdelijk leegstaande ruimte efficiënt in te vullen.

Werkplek

Deze voorbeelden zijn nog klein, maar wanneer er meer platformen als Spacehop ontstaan en de eigenaren van de accommodaties voor verhuur open staan, is het voor bedrijven, maar ook voor bewoners van de stad niet meer nodig in grote panden te huisvesten voor dat ene moment waarop het nodig is. Een bedrijf dat maar een dag in de week alle werknemers een werkplek moet bieden, omdat de collega’s op de andere dagen bij klanten zitten, kan een kleiner vast kantoor huren en op die ene dag via Spacehop een locatie huren.

Kleinere woningen

Ook huizen mogen kleiner van omvang zijn. Buiten het feit dat mensen graag woonruimte om zich heen hebben, kan de keuze op een kleine woning met kleine keuken midden in de stad voor veel mensen geschikt zijn als ze de grote woonkeuken van, stel, een buurtbewoner kunnen huren zodra vrienden komen dineren. Er bestaan al huiskamerrestaurants voor wie zelf niet wil koken. Deze service kan per accommodatie worden opgetuigd.

Voordeel voor de stad bij het slim opvullen van de lege ruimtes is dat er geen nieuwe of grotere panden hoeven te worden bijgebouwd.

Meer groen

Dat drukt de kosten, want groter wonen kost meer. Er hoeft minder te worden gebouwd en het bespaart materialen. Ook het groen dat volgens de laatste cijfers in Amsterdam met 2% per jaar afneemt kan weer toenemen. Wat de leefbaarheid in de stad verbetert en ook de waarde van de bestaande panden verhoogt.

En dat blijkt ook uit onderzoek dat Wageningen University & Research heeft gedaan in opdracht van Groen Platform Amsterdam. WUR heeft berekend dat groen in de stad meer oplevert dan een m2 meer per woning. Door te bouwen in bijvoorbeeld het Amsterdamse Rembrandpark gaat in 50 jaar tijd € 33 miljoen aan waarde verloren bij de woningen die op het park uitkijken. De leefbaarheid in de stad is - letterlijk - veel waard.

