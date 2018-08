Kennisdeling over binnenstedelijke circulaire gebiedsontwikkeling

In verschillende tenders van gemeenten worden partijen uitgedaagd om met een visie te komen op het circulair ontwikkelen van een gebied of gebouw. Wat is dit, wat kost het en welke meerwaarde levert dat op? In deze Merosch Open Source, die van 1 en 3 oktober wordt gehouden, wordt ingegaan op de binnenstedelijke circulaire gebiedsontwikkeling.

Het bijzondere aan Merosch Open Source is, dat naar aanleiding van de aanmeldingen en de aangegeven kennis het definitieve programma en sprekers worden samengesteld. (Het programma en de deelnemerslijst ontvangt u een week van tevoren). Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat dit met zorg wordt uitgekozen. Heeft u dus zelf een vraag of kennis die u graag wilt delen? Dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier en na zorgvuldige selectie kan het zijn dat u gevraagd wordt om te spreken.

Het programma ziet er als volgt uit.

Opening

Esther Wagensveld/Menno Schokker (Merosch) Binnenstedelijke circulaire gebiedsontwikkeling volgens de wetenschap,

Waar praten we over? Wat is het kader?, Waarom is het zo populair? Wat zijn dilemma’s/kansen?

Maandag: Paola Huijding ( Platform 31 ) | Woensdag: Erwin Heurkens ( TU Delft ) Het grondstoffenpaspoort

Wat is het? Wat kost het? Welke interessante meerwaarde kan het NU bieden? Waarom zou een projectontwikkelaar Madaster inzetten? Wat zijn de uitdagingen voor Madaster bij Merwedekanaalzone ?

Maandag: Marijn Emanuel | Woensdag: Stefan van Uffelen (beide van Madaster ) Hergebruik materialen op gebiedsniveau

De kansen, de knelpunten, de kosten en opbrengsten van circulair demonteren en hergebruiken van (bestaande) gebouwen en openbare ruimte.

Erik Koremans ( New Horizon ) Deelnemer A (o.b.v. de aanmeldingen) Deelnemer B (o.b.v. de aanmeldingen) Afsluiting

Menno Schokker (Merosch)

De bijeenkomst vindt plaats in Bodegraven aan de Eendrachtsweg 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. Zie hier voor meer info.

Foto: Merosch (Haarlemmermeer)