150 gasvrije woningen in Park Quatrebras

In de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp komen 150 gasvrije woningen in het deelgebied ‘Park Quatrebras’. De woningen krijgen een bodemwarmtepomp en goede isolatie om de warmte of juist buiten binnen te houden.

De wijk heeft een variatie aan woontypen: rij-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. Er komen in totaal ongeveer 550 woningen. De woningen worden gasloos en krijgen individueel een aardwarmtepomp. Deze pomp haalt warmte uit de aarde, altijd met dezelfde opbrengst.

Bij Homestudios kregen kopers een ervaring die is toegespitst op hun persoonlijke situatie en wensen. Voordat ze in de woningen terecht komen kregen ze al een complete woonervaring. “Homestudios is een uniek concept in de vastgoedontwikkeling en bouwindustrie omdat het de klantreis van de uiteindelijke bewoner centraal stelt”, geeft directeur customer excellence Ard Siekerman van Homestudios aan.

In het najaar van 2019 worden naar verwachting de eerste woningen opgeleverd.