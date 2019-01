Bijeenkomst blikt vooruit op duurzaam en gezond beurskwartier

Het Beurskwartier achter het centraal station Utrecht wordt innovatief, duurzaam en gezond. De slotbijeenkomst van het Living Lab Utrecht SGS nadert en jij kunt erbij aanwezig zijn.

Tijdens de bijeenkomst krijg je een blik op de toekomst van het Beurskwartier en hoor je alles over de resultaten van het project. Het event vindt plaats in Villa Jongerius en het programma start om 10.00 uur op 18 februari 2019 met een introductie over de gebiedsontwikkeling in het Beurskwartier. Je hoort welke bijdrage het Living Lab heeft geleverd aan de ontwikkeling van het gebied en kunt meedoen aan diverse interactieve workshops.

Interesse gewekt? Bekijk alvast een filmpje over de locatie Villa Jongerius en meld je aan. Je kunt daarnaast meer informatie lezen over de onderzoeksresultaten van het Living Lab Utrecht SGS en het Beurskwartier.