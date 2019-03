Event legt nadruk op innovatieve gebiedsontwikkeling

De spagaat van gemeenten. Enerzijds de toekomstige Omgevingswet. Anderzijds het dagelijkse werk met urgente opgaven binnen de gebiedsontwikkeling. AM Landskab koppelt die twee dingen aan elkaar in een dynamisch ‘Doe en Leer Event’, 7 mei in Nieuwegein.Met uiteenlopende innovatieve gemeenten en een spraakmakende dagvoorzitter.

De bedoeling van het event is om met uiteenlopende gemeenten ter plekke te leren hoe de gebiedsontwikkeling nu al, innovatief en in de geest van de Omgevingswet, aangepakt kan worden.

Doe en leer

Tijdens dit sprankelende ‘Doe en leer event’ in Nieuwegein ga je zelf aan de slag met dilemma’s in praktijkcases. Aan het eind van de dag ga je naar huis met nieuwe ideeën over hoe jullie organisatie invulling kan gaan geven aan ‘innovatieve gebiedsontwikkeling’, ‘co-creatie met de samenleving’ en ‘iedereen doet mee’.

Je ervaart tijdens het ‘Doe en leer event’ hoe je:

De energie van de actoren kan gebruiken om vooruit te komen;

Waarde op meerdere vlakken tegelijk creëert;

Goede bedoelingen tegen je kunnen werken;

Je krijgt meer inzicht in vragen als:

Welke stappen zou je kunnen nemen, wanneer en met wie?

Hoe kan je het sociale en het fysieke domein met elkaar verbinden?

Hoe zorg je, dat je nú al in de geest van de Omgevingswet ontwikkelt?

Waarom Nieuwegein?

In City Nieuwegein wordt er de komende jaren een modern knooppunt voor tram en bus en voorzieningen gerealiseerd, en worden er ca. 1600 woningen gebouwd waarbij de hoogte in wordt gegaan. Verschillende stakeholders gaan vertellen over hun ambitie om de duurzaamste binnenstad van Nederland te worden.

Doelgroep

We richten ons op gemeenten, die stappen aan het zetten zijn in ‘werken in de geest van de Omgevingswet’, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, leidinggevenden van de ruimtelijke en maatschappelijke sector, projectmanagers en projectleiders van gebiedsontwikkeling, Omgevingswet, Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Maar ook medewerkers die zich bezighouden met ‘Samen Stad Maken’.

Organisatie

Georganiseerd door AM Landskab, Strategie l Participatie l Ontwerp van duurzame leefomgevingen met inbreng van uiteenlopende gemeenten die volop bezig zijn met innovatieve gebiedsontwikkeling. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden vind je op de website van AM Landskab.