De spagaat van gemeenten

Naast het standaard dagelijks reilen en zeilen, komt de aanstaande Omgevingswet als een zware tanker af op gemeentelijke organisaties. Hoe nu verder?

Met de toekomstige implementatie van de Omgevingswet en de bijna dagelijks wijzigende stapel visies, doelstellingen en bestemmingsplannen wordt gebiedsontwikkeling een klus met steeds meer uitdagingen.

Deze kun je leren te tackelen tijdens het doe- en leerevent Innovatieve gebiedsontwikkeling. Daarin leer je hoe je de gebiedsontwikkeling innovatief en in de geest van de Omgevingswet kunt aanpakken. Deze masterclass wordt gegeven door AM Landskab, samen met diverse gemeenten.

De cursusdag is gericht op gemeenten die meer willen weten over de impact van innovatieve gebiedsontwikkeling in relatie tot ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Denk daarbij vooral aan beleidsmedewerkers, leidinggevenden van de ruimtelijke en maatschappelijke sector en projectleiders van gebiedsontwikkeling of Omgevingsvisie en omgevingsplan.

Onderdelen van de workshopcarrousel (met workshopleiders van innovatieve gemeenten) uit het programma op 7 mei in Nieuwegein zijn onder meer:

De ontwikkelaar aan zet – wat doet de gemeente?

Sturen in participatie – wel of niet?

Het Vertaalatelier – hoe verbind je het fysieke en het sociale domein?

Werken vanuit kwaliteit van de eigen organisatie – hoe doe je dat?

Deze workshops worden gevolgd door een interactieve sessie op basis van de ‘cruciale’ conclusies en eyeopeners uit de workshops.

Naast sprekers als Wieger Apperloo (gebiedsmanager Nieuwegein en trekker ontwikkeling City) en een bewoner uit Nieuwegein, komt ook Ruben Freudenthal (projectontwikkelaar Fresch Real Estate) aan het woord. Hij kent de uitdagingen van een gemeente die werkt met ‘uitnodigingsplanologie’ en hoge duurzaamheidsambities kent.

Anne-Mette van Lieshout-Andersen (eigenaar AM Landskab en adviseur co-creatie proces, foto) vertelt ten slotte hoe haar bureau het gevraagde ‘Strategisch advies co-creatie en communicatie City’ samen met uiteenlopende stakeholders heeft geschreven.

