Mexit first, duurzaamheid second!

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de aarde te repareren. “Maar duurzaamheid is niet de oplossing, maar het grootste probleem van deze eeuw!” stelt Thomas Rau tijdens zijn presentatie op 10 april 2019 tijdens het Green Tie Gala 2019 met de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50 award! Hij pleit daarom voor: “Een Mexit: een mental exit. We moeten ophouden dat we er komen met slechts een paar trucjes.”

Voor elk mens, die zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid heeft voor komende generaties, is het tegengaan van de vernietiging van de aarde van groot belang. Om een start te maken is een mexit of een cultuurverandering vereist, te beginnen bij 'de inrichting en het gebruik' van de aarde bij gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen, want:

1. het huidig economisch kortetermijndenken in combinatie met duurzaamheid zorgt voor optimalisatie van het huidige systeem. Nieuwbouwwoningen in woonwijken worden geoptimaliseerd tot duurzame 'intensieve mensenhouderijen', met minimalisatie van:

de leefbaarheid van de te bouwen woningen

de 'sociale infrastructuur' (sociale cohesie of broederschap)

en de ziel van de plek (genius loci). ‘Nieuwbouw’ op het platteland bijvoorbeeld lijkt allemaal op elkaar en is als ‘witte schimmel’ aan de steden en dorpen ‘geplakt’ zonder oog en ‘gevoel’ voor regionale verschillen en de omgeving.

Dit ten koste van een goede en gezonde leefomgeving. Illustratief voor dit economisch kortetermijndenken is de grondspeculatie door particuliere beleggers, welke funest is voor nieuwe bouwplannen.

2. De huidige cultuur van ‘groei dankzij uitputting’ met lineaire stedenbouw brengt de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar. De enorme uitdaging wordt om deze cultuur ‘om te buigen’ naar een cultuur van ‘groei dankzij duurzame ontwikkeling’ met circulaire stedenbouw[1] en circulair bouwen. Het ontwerpen van nieuwbouwwoningen en gebiedsontwikkelingen tot woonwijken en gebieden, waarbij de inrichting leidt tot een goede, gezonde en groene fysieke leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Een inrichting die uitdaagt tot beweging en een gezonde levensstijl!

3. De huidige ééndimensionele aanpak van duurzaamheid en duurzame gebiedsontwikkeling tot nu toe is één dimensionaal antwoord op een complex probleem. Een aanpak waarbij de ‘the why’ ontbreekt. Door Thomas Rau haarscherp verwoord in zijn presentatie: “In de 17 Sustainable Development Goals, maar ook in de SER akkoorden gaan de oplossingen over 'hoe' en 'wat', maar de 18e Sustainable Development Goal, de relatie tussen de mensheid en aarde, ‘the why’ ontbreekt!”.

Conclusie

Mijn conclusie uit de presentatie van Thomas Rau is, dat:

de huidige aanpak van duurzaamheid en duurzame gebiedsontwikkelingen gaan over 'hoe' en 'wat' oplossingen, maar ‘the why’ ontbreekt. de huidige cultuur van ‘groei dankzij uitputting’ met lineaire stedenbouw veel te langzaam omgebogen wordt naar circulaire stedenbouw. en een mexit of een cultuurverandering vereist is.

In het eind juni 2019 te verschijnen boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” probeer ik zelf een bijdrage te leveren en concreet invulling te geven aan deze 18e Sustainable Development Goal!

Helemaal (on)eens met mijn conclusies???

Reacties zie ik graag tegemoet …

