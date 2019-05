Zomerse zoektocht naar duurzamere gebouwde omgeving

Gezocht voor pitches tijdens bbq: producten die bijdragen aan een duurzamere energieleverende gebouwde omgeving.

Adviesbureau Merosch organiseert vlak voor de zomer een speciale barbecue die helemaal in het teken staat van de Merosch Summer Pitch. Wie zich aanmeldt met een innovatief product dat bijdraagt aan een duurzamere energieleverende gebouwde omgeving krijgt op vrijdag 28 juni vier minuten de tijd voor een pitch tijdens deze bijeenkomst, en deelt mee in de kosten (maximaal 150 euro).

Kennisdeling

Merosch wil graag een toonaangevende rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en is ervan overtuigd dat er meer moet gebeuren dan wat er nu aan de gang is. Daarbij hameren zij op kennisdeling en co-creatie; dat is essentieel. Vandaar dat Merosch graag dit podium geeft aan partijen die komen met nieuwe en innovatieve duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Er is ruimte voor tien pitches en als er meer aanmeldingen binnenkomen, zal er (een maand van tevoren) worden geselecteerd. Ook toehoorders zijn van harte uitgenodigd voor de tien pitches, borrel en bbq, maar meld je wel even aan op de website van Merosch.