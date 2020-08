Nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ’t Veen. Sluit jij ook aan in de rij van partners voor de speciale DG expeditie, die opnieuw is uitgebreid?

Welk onderwerp het ook betreft - energie, klimaatadaptatie, circulariteit, slimme stad of innovatieve woonvormen – de gemeente Hattem daagt bedrijven en instanties uit zich aan te sluiten bij de DG expeditie ’t Veen - Gemeente Hattem. Dit traject van intensieve kennisdeling heeft de gemeente Hattem samen met Duurzaam Gebouwd opgezet om het centrale thema (energieneutraliteit) vorm te geven in het ontwikkelingsgebied ’t Veen, waar een transformatie plaatsvindt van een bedrijventerrein naar een wijk met duurzame woningen.

Koplopers

De aftrap van de DG expeditie ’t Veen heeft inmiddels plaatsgevonden en na het aansluiten van de partners Dura Vermeer en VBI hebben nu ook Van Gelder en Waterschap Vallei en Veluwe zich verbonden aan het project.

Nieuwe partners kunnen nog steeds meedoen aan de DG expeditie. Wat en wie er gezocht worden? Wethouder Auke Schipper (Hattem): “We hebben koplopers nodig.”

Meer informatie lees je in deze brochure en de pdf over het Ontwikkelkader. Bekijk ook onderstaande video en mail Marjan Hulshof.