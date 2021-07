Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat kun je zien op de ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’, die een paar dagen voor de recente watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland onderwerp van gesprek was tijdens een webinar.

In het webinar 'Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden', op vrijdag 9 juli, besprak onder andere Michelle Talsma (onderzoeker STOWA) de verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan en de onderzoeken die er naar het fenomeen lopen. Ook kwam het effect van wateroverlast ter sprake, juist een paar dagen voordat enorme hoosbuien lieten zien hoe kwetsbaar rivieren- en beekdallandschappen kunnen zijn.

Praatplaat

STOWA doet onderzoek naar klimaatadaptatie en wil regionale waterbeheerders een handelingsperspectief bieden. Als onderdeel daarvan is onder meer de Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap gepubliceerd, die laat zien wat er anders kan om wateroverlast in een beekdal te beperken. Daarover vertelde Talsma dit:

Bas Worm (strategisch adviseur watersystemen, Waterschap Vechtstromen) ging tijdens het webinar in op het Kennisprogramma Lumbricus, waarin ook wordt gekeken naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken op hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

