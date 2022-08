Samen impact maken voor mens en milieu

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ontwikkelaar HD Groep, de nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. “De CO 2 -footprint en milieu-impact van alle bouwmaterialen nemen we vanaf het begin mee in de ontwerpkeuzes die we maken.”

Duurzaam Gebouwd verwelkomt deze zomer opnieuw een partij die mee voorop wil lopen in de verduurzaming van de bouw en onze leefomgeving. Het in Rotterdam gevestigde HD Groep (Ontwikkeling, Architectuur en Projectmanagement) stelt zich hieronder voor.

“Als ontwikkelaar heeft HD de ambitie om in 2030 100% circulair te zijn. Verandering in denken, ontwerpen en bouwen is hierbij noodzakelijk. Wij acteren niet kosten-gedreven, maar kijken juist naar milieu-impact en houden deze zo laag mogelijk. De toekomstwaarde is voor ons belangrijk.

Ook intern zetten wij in op kennisvergroting van het onderwerp duurzaamheid. Regelmatig nodigen wij inspirerende personen uit om ons mee te nemen in hun ervaringen. Voor ons is kennisdeling en -vergroting erg belangrijk.

Materialen

Binnen onze ontwikkelingen sturen wij samen met onze partners aan op de inzet van biobased materialen en gebruik van bestaande producten. De CO 2 -footprint en milieu-impact van alle bouwmaterialen nemen we vanaf het begin mee in de ontwerpkeuzes die we maken.

Daarnaast is ook gezondheid belangrijk en dat begint op materiaalniveau. We sturen op de inzet van non-toxische materialen en materialen die de gezondheid van de gebruikers bevorderen.

We werken vraaggericht vanuit de samenleving en zorgen dat wat we maken - buurten en/of gebouwen - ook aanpasbaar en geschikt zijn voor de toekomst. We willen juist inspirerende en duurzame plekken creëren die een goed gevoel en vooral plezier geven en waarmee gezondheid dus automatisch voorop komt te staan.

De oude magnolia uit de voormalige Vrouwentuin van de Noordsingelgevangenis (zie onder) is behouden gebleven (foto Frank Hanswijk).

Tuin van Noord

Een project waar we echt trots op zijn is Tuin van Noord, een transformatieproject in Rotterdam. Het doorbreken van de gevangenismuren van de voormalige Noordsingelgevangenis is symbolisch voor deze herontwikkeling. Door nieuwe functies toe te voegen en de monumentale en karakteristieke kenmerken van de voormalige gevangenis te behouden, hebben we een duurzaam, aantrekkelijk leefgebied gecreëerd, waar nu gewoond wordt.

Bovendien heeft de wijk het Oude Noorden een enorme boost gekregen door het aanleggen van een openbare buurttuin. In deze buurttuin is zelfs een kunstwerk geplaatst, gemaakt van de oude gevangenistrappen. Verder zijn we ook trots op een recent opgeleverde zorgvilla in Blaricum, die wij hebben ontworpen en ontwikkeld voor mensen met dementie.

Waarde

Als men het over duurzaamheid heeft, wordt vaak de link met ‘duur’ gelegd. Wij zullen samen met andere partijen inzichtelijk moeten maken dat er een andere berekening ontstaat als er ook een prijskaartje wordt gehangen aan de echte vervuiling. En rekening wordt gehouden met de waarde die gecreëerd wordt voor mens en milieu.

De transitie naar een circulaire economie vinden wij ten slotte een belangrijke zaak, waaraan wij niet alleen kunnen werken. Dit lukt ons alleen samen! Daarom zoeken wij aansluiting bij partijen die vooruitgaan. Samen met hen en Duurzaam Gebouwd kunnen en willen wij kennis ophalen, geven én delen.”

Tekst: HD Groep/Marvin van Kempen

Foto’s boven en onder (Martens Multimedia): De oude gevels van de voormalige cellenvleugels van de Noordsingelgevangenis zijn blijven staan. Binnen de gevels werden de woningen gebouwd, met hergebruik van de ‘oude’ dakpannen.