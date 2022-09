Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren. Hoe we die samen kunnen tackelen, staat op 24 november centraal op het Congres Natuurlijk, het congres over natuurinclusief bouwen.

Op 24 november 2022 ontmoeten we je graag op de vierde editie van hét congres over natuurinclusief bouwen in Nederland. Een dag boordevol inspiratie, handvatten, oplossingen en netwerkmogelijkheden.

Actuele ontwikkelingen

Agenda Natuurinclusief, Werklandschappen van de Toekomst, mogelijke inpassing in het Bouwbesluit en straks de Omgevingswet, er zijn al tal van natuurinclusieve projecten... Gelukkig zit natuurinclusief bouwen in de lift. We moeten ook wel, want de klok tikt door.

Toch is de praktijk weerbarstig, dus moeten we juist nu extra investeren in overtuiging, urgentie, visie, geld, kennis, inspiratie en voorbeelden. Samen gaan we de volgende stappen zetten, ook omdat we dat verplicht zijn aan de volgende generaties!

Next generation

We bundelen de krachten op 24 november, zetten alle stakeholders om de tafel en nodigen koplopers uit om hun inspiratie, visie en ervaringen te delen. We dagen kritisch geïnteresseerden uit hun vragen voor te leggen aan experts en ervaringsdeskundigen en tackelen de meest voorkomende knelpunten.

We laten ons ook leiden door de next generation om de urgentie te benadrukken en ons op te jagen met frisse ideeën. Zo is Congres Natuurlijk dé ontmoetingsplaats en katalysator voor iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen aan het verheffen van natuurinclusief bouwen tot het nieuwe normaal en die de doorbraak nu wil forceren.

Koplopers

Alle facetten van natuurinclusief bouwen komen aan bod in een afwisselende dag die je helemaal op maat kunt samenstellen. Want Congres Natuurlijk is hét grootste ontmoetingsplatform voor iedereen die meer wil weten over natuurinclusief bouwen. Van bestuurders, projectontwikkelaars, bouwers, (landschaps)architecten, toeleveranciers, gebouweigenaren en corporaties tot beleidsmakers en bewoners(initiatieven). Zowel ervaren koplopers als ‘starters’ zijn van harte uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen. En gaan met een maximale hoeveelheid kennis, inspiratie én concrete handvatten naar huis.

