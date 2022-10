Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. De verklaring kent ambitieuze afspraken over het strenger bouwen dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller goedkopere en duurzamere woningen gebouwd kunnen worden. De ondertekenaars vormen het nieuwe platform Toekomstbestendig Bouwen.

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De Provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 85 organisaties, waaronder dertig gemeenten, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars (onder wie Onno Dwars van Ballast Nedam Development op de foto onder) en bouwbedrijven.

Betaalbaar

Gedeputeerde Rob van Muilekom (Provincie Utrecht) noemt de ondertekening een mijlpaal: “Ik ben enorm trots dat dit convenant nu op tafel ligt en met inbreng van veel betrokken partijen tot stand is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.”

Landelijke norm

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waar organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het nieuwe platform, Toekomstbestendig Bouwen gedoopt, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Het actuele overzicht van wie het convenant ondertekenden vind je op een speciale overzichtspagina.

Beluister ook de podcast ‘Toekomstbestendig Bouwen’, waarin Zegert van der Linde ingaat op de zes pijlers van duurzaam woningen bouwen.

Namens ondertekenaar Provincie Utrecht verzorgt Marrit van der Schaar een keynote tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op donderdag 3 november in Zwolle. Bekijk hier het complete programma of boek meteen je ticket.