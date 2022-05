Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede in het licht van de bouwveiligheid werd daarom gekozen voor een geprefabriceerde constructie. Bij een hoogte van 215 meter herbergt deze hoogste prefab toren ter wereld in totaal 485 woningen. De glazen bekroning van de toren is een knipoog naar New York.



De Zalmhaven, gelegen in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier, bestaat uit De Zalmhaven I, een toren van 215 meter met 61 verdiepingen, geflankeerd door De Zalmhaven II en III, twee gebouwen van 70 meter hoog. Van de 485 woningen bevinden zich er 256 in de hoge toren. Verder tellen de gebouwen ook een grote gedeelde daktuin voor bewoners, commerciële ruimten, een parkeergarage (met fietsenstallingen) en een restaurant met panoramisch uitzicht.

Het project is een ontwikkeling van Zalmhaven CV, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaar AM en gebiedsontwikkelaar en investment manager Amvest. De hoge toren is een ontwerp van Diederik Dam van Dam & Partners Architecten. De lagere woongebouwen zijn ontworpen door Kees Kaan van KAAN Architecten. De bouw was in handen van BAM Bouw en Techniek - Speciale Projecten.

Trots

Het was een project van de lange adem, want aan de start van de bouw ging een ontwikkelproces van zo’n twintig jaar vooraf. “Binnenstedelijk bouwen is altijd complex”, stelt Michelle Corbeau, projectontwikkelaar bij AM. “De realisatie van zo’n hoog gebouw midden in Rotterdam was dan ook een enorme uitdaging. Wij zijn er trots op dat het is gelukt om deze blikvanger aan de stad toe te voegen. De Zalmhaven biedt met het toekomstige restaurant op de bovenste verdieping een plek voor de Rotterdammer die de stad graag een keer van bovenaf wil bekijken. Zo is De Zalmhaven ook echt vóór Rotterdam gebouwd.”

Wonen en werken

De centrale ligging in de stad, de uitstekende bereikbaarheid en de uitstraling van het project hebben bijgedragen aan de vlotte verhuur en verkoop. Ook de aanwezigheid van een residence manager in de centrale hal en het zeer complete afwerkingsniveau van de woningen zorgen voor een toegevoegde waarde. Hierdoor is De Zalmhaven een gewild project om te wonen. Werken in De Zalmhaven is ook mogelijk in de commerciële ruimtes met diverse werkplekken.

De koopwoningen zijn zo goed als uitverkocht en er is veel belangstelling voor de commerciële ruimtes. De eigenaren van de koopwoningen krijgen de komende maanden de sleutel van hun appartement. Alle huurwoningen, verdeeld over de drie torens, zijn ‘instapklaar’ opgeleverd. Het is opvallend dat de 200 huurappartementen in De Zalmhaven zelfs al voor oplevering zijn verhuurd. In september 2021 hebben de eerste huurders hun intrek genomen en de laatste huurwoningen zijn begin april opgeleverd. Alle huurwoningen zijn door Amvest namens AEGON in portefeuille genomen.

“Vooraf hebben we goed onderzoek gedaan”, aldus Edwin van Leeuwen, ontwikkelingsmanager van Amvest, “naar de woonwensen van onze toekomstige huurders en kopers. Daardoor zijn we erin geslaagd om woningen te realiseren waar een grote vraag naar is op deze plek in de stad en die veel mensen een fijn thuis bieden.”

Glazen Kroon

Bij het ontwerp van de top van Zalmhaven 1 (afbeelding ontwerp, rechts) is men niet over een nacht ijs gegaan. Juist omdat de top van een dergelijke, spectaculaire toren in het oog springt, zijn er meerdere gesprekken geweest tussen de welstandscommissie van Rotterdam en de architect Diederik Dam. “Wij zijn met een enorme drive en ambitie begonnen aan dit avontuur”, aldus Dam. “In essentie is het ontwerp de abstractie van een soort oer-wolkenkrabber. Met de schaal, het ritme en de verjonging van de toren naar boven, zoals we die kennen van de wolkenkrabbers in New York uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. De referentie met deze wereldstad komt niet zomaar uit de lucht vallen. Rotterdam deelt een grote geschiedenis met deze stad. Denk maar aan Hotel New York. Dit was het vertrekpunt van de Holland-Amerika lijn, met als eindpunt New York. Hier stapten mensen hoopvol op de boot. Het eerste wat ze zagen wanneer ze het land van ongekende mogelijkheden bereikten, waren de voor die tijd immense wolkenkrabbers. Symbool en belofte voor de mooie toekomst die ze hier tegemoet gingen.”

