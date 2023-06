De gemeente Amsterdam is op zoek naar een senior projectmanager duurzaam vastgoed. Het gaat om een functie van 32-36 uur per week.

Je levert een zichtbare bijdrage aan de stad door de verduurzaming van honderden gemeentelijke panden, zoals Paradiso, het Velodrome en de Stopera.

Werken aan een gezonde en duurzame stad voor alle Amsterdammers.

Gemeentelijk Vastgoed is een organisatie van circa 130 mensen, deskundige, ervaren, bevlogen en inspirerende collega’s.

De functie

In de functie van Senior projectmanager duurzaam vastgoed ben je de sparringpartner van de programmamanager en samen met je collega’s in het programmateam zorg je voor strategie en monitoring van de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (gebouwen en terreinen). Je initieert, begeleidt en coördineert projecten, maar geeft ook advies aan je collega’s van de directie Gemeentelijk Vastgoed om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Dat doe je soms voor specifieke gebouwen, maar kan ook betrekking hebben op deelthema’s zoals klimaatadaptatie of energie-opwek, of op beleidsniveau voor de gehele vastgoedvoorraad. De verduurzaming van het vastgoed kent een groot aantal interne en externe stakeholders, daarom is afstemming met andere afdelingen, beleidsdirecties, stadsdelen en het bestuur heel belangrijk. Je verbindt de verschillende niveaus.

Dit doe je op een gemiddelde dag

Je begint dag met een kort overleg met het programmateam. Onder leiding van de programmamanager bespreek je lopende opdrachten en actualiteiten. Zo nodig worden nieuwe opdrachten verdeeld en de prioriteiten voor die week herzien.

Daarna staat je dag in het teken van verbinden, afstemmen en concretiseren. Je zoekt de collega’s op die je kunnen helpen bij de (bestuurs)opdrachten en projecten waar jij aan werkt. Je overlegt met beleidsmakers, interne en externe adviseurs, maar ook managers, bouwmanagers en projectleiders. Je bewaakt de voortgang van de projecten, stuurt bij en rapporteert over de voortgang aan de programmamanager of opdrachtgever.

Vervolgens ga je aan de slag met de informatie die hebt verzameld hebt. Je vertaalt deze naar heldere voorstellen en plannen. De plannen en voorstellen toets je bij de opdrachtgever, uitvoering en soms ook het managementteam of bestuur. Voor het opstellen van de besluiten, wordt je ondersteunt door de bestuurs- en communicatieadviseur.

Soms vertegenwoordig je Gemeentelijk Vastgoed in interne en externe netwerken. Je neemt deel aan overleggen of bijeenkomsten of geeft een presentatie. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid, kennisdeling en de profilering van de gemeente Amsterdam.

Ook werk je aan de beantwoording van bestuurlijke vragen of persvragen. Als het nodig is, geef je die voorrang op je andere werkzaamheden.

Je bent verantwoordelijk voor strategie, monitoring en advies,

Tot slot draag je bij aan het opleveren van periodieke rapportages en analyses. Dat doe je door informatie uit de duurzaamheidsadministratie en monitoringssysteem te duiden.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!



Amsterdam bezit en exploiteert bijzondere, waardevolle en prachtige gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het Stedelijk Museum, Carré en de Westertoren. Belangrijk zijn daarnaast ook onze maatschappelijke panden. Wij verhuren ook kantoren voor ons personeel, bedrijfspanden en grondpercelen. Gemeentelijk Vastgoed creëert ruimte door het innovatief-, ondernemend en efficiënt inzetten van vastgoed. Onze volledige vastgoedportefeuille bestaat uit 892 objecten waarvan 48 gehuurd. Ook is gemeentelijk vastgoed verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur van gronden met een totale oppervlakte van 10,5 miljoen vierkante meter verdeeld over 1700 verschillende percelen. Wij zijn een organisatie van circa 130 mensen. Je komt te werken in de afdeling Projecten, Programma’s en Makelaardij (PPM). PPM is een advies- en projectenafdeling. De medewerkers werken over het algemeen in opdracht van anderen en vraagstukken hebben een duidelijk begin en eind.

Het Programma Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed

Binnen de afdeling PPM valt ook het Programma Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed. Het programmateam telt nu 4 fte, maar ook in de lijnafdelingen wordt veel aandacht aan verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille besteedt. Het Programma Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed verzamelt en vertaalt relevante wet- en regelgeving en beleid m.b.t. de energietransitie, de circulaire economie, klimaatadaptie en vergroening naar de praktijk van Gemeentelijk Vastgoed door deze te concretiseren in doelstellingen, routekaarten en processen. Het programma ziet ook toe op de voortgang, levert rapportages en doet voorstellen voor actie als dat nodig is. Doel van het programma is de randvoorwaarden te creëren om de directie Gemeentelijk Vastgoed de duurzame ambities te realiseren. Daarom besteedt het programma veel aandacht aan werven van middelen, beschikbaar stellen van kennis en handreikingen om de duurzaamheid in het regulier werk toe te passen.

Dit breng je mee

Voor deze functie Senior projectmanager duurzaam vastgoed beschik je over:

Minimaal hbo-werk- en -denkniveau op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Brede kennis van het vakgebied verduurzaming van vastgoed.

Tenminste 5 jaren werkervaring als projectmanager met referenties aan persoonlijke bijdragen aan successen (dit lezen we graag terug in je motivatie).

Ruime ervaring binnen een grote gemeente of ander overheid en ruime ervaring bijbehorende bestuurlijke processen en het politieke krachtenveld is een pre.

Aan competenties breng je mee:

Analytisch vermogen: Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.

Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

Relatiebeheer: Bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

Overtuigingskracht: Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Daar komt nog bij dat je het vermogen hebt om diverse belangen en aspecten tegen elkaar af te wegen en om te zetten in heldere adviezen.

Dit bieden we jou

Als Senior projectmanager duurzaam vastgoed kom je ons 32-36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.470,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.

Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.

Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.

Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.

Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.

Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.

Een mobiele telefoon en een laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Ga naar www.amsterdam.nl/pga.

Solliciteren naar deze baan

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 21 juni 2023 via het sollicitatieformulier op onze website.

via op onze website. Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en een gespreksronde. We hebben een selectiecommissie van 3 personen samengesteld, bestaande uit de leidinggevende, een P&O adviseur en een directe collega met wie je zult samenwerken.

Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.

De gesprekken vinden fysiek plaats, in de week van 3 juli, op onze kantoorlocatie aan het Weesperplein 8 te Amsterdam.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vragen over deze vacature?

Voor vragen kun je Eveline Roubos, programmamanager Duurzaam Gemeentelijk Vastgoed, benaderen via e.roubos@amsterdam.nl of 06 1084 4385.



Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.