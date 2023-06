Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Het project genaamd Groei! telt 58 koopwoningen en 165 huurwoningen die gaan verrijzen aan de Weespertrekvaart. Een vijfde deel hiervan bestaat uit sociale huurwoningen, 21 procent om precies te zijn. Deze 48 woningen worden afgenomen door woningcorporatie Rochdale. Om ruimte te creëren voor middeldure huur- en sociale huurwoningen, zijn de koopwoningen ontwikkeld als kleine loftwoningen voor starters en jonge gezinnen. In het gebouw zijn ook maatschappelijke voorzieningen gepland, waaronder een buurtkamer en 32 wooneenheden met 24-uurs zorg.

Groene schakel

Rondom het plan liggen meerdere parken en groengebieden als een gebroken ketting, die dankzij Groei aaneen geschakeld worden. Tuinpark Amstelglorie, de tuinen van het Bajeskwartier, het sportpark Drieburg en begraafplaats de Nieuwe Ooster worden dankzij Groei! met elkaar verbonden.

In het concept zijn landschap en architectuur vanaf het maaiveld tot aan het dak met elkaar verweven. Meer dan tachtig procent van de gevels krijgt een groene begroeiing, waardoor bewoners gedurende vier seizoenen een andere gevel aanschouwen. De toegepaste bouwmaterialen bestaan grotendeels uit bio-based materialen, zoals hout.

Meer dan tachtig procent van de gevels krijgt een groene begroeiing. © VORM

Ook past VORM circulair beton toe. Gecombineerd met de groene vallei, een bos met eetbare vruchten, een gedetailleerd beplantingsplan en nestkasten in balkons en kozijnen is GROEI! een van de meest natuurinclusieve plannen van Nederland.

Daktuin

In het productieproces worden CO2-uitstoot en tijd bespaard dankzij de prefab-draagconstructies van hout en circulair beton. Dankzij een slimme dakconstructie zijn volwassen bomen en beplanting op het acht meter hoge dak mogelijk. Een weelderige daktuin, waar verblijven en elkaar ontmoeten voor de hand liggen, is een trekpleister van dit project. De bouw start naar verwachting in 2024 en de woningen worden naar verwachting in 2026 opgeleverd.

Verblijven en ontmoeten in de groene daktuin.© VORM

Over VORM en Rochdale

VORM, gevestigd in Rotterdam en landelijk opererend, richt zich op de gehele breedte van de bouwsector: gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en bouw, transformatie, verduurzaming, renovatie en vastgoedonderhoud.

Rochdale is een van de grote woningcorporaties in de metropoolregio Amsterdam.

Afbeelding boven: Dankzij een slimme dakconstructie zijn volwassen bomen en beplanting mogelijk op het acht meter hoge dak. © VORM