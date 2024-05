Voorbeeldenboek toont toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen

Een voorbeeldenboek laat voorbeelden zien van renovaties en ontwikkelingen van toekomstbestendige gebieden en leefomgevingen. Het boek bewijst onder andere dat diverse doelen op het vlak van circulariteit en duurzaamheid gerealiseerd kunnen worden binnen budget.

De eerste twaalf gebiedsontwikkelingen zijn geselecteerd, meldt Cirkelstad, dat eerder een oproep deed om hét toekomstbestendige gebied of gebouw van Nederland te delen. Er kwamen ruim 175 inspirerende en motiverende voorbeelden naar voren, onder andere van architecten, bouwbedrijven en overheden.

Deze twaalf gebiedsontwikkelingen werden geselecteerd:

Beaugaard in Hellevoetsluis, Crailo Buurtschap in Huizen, Gouwzeestraat in Purmerend, Happy Days in Zoetermeer, Laurierkwartier in Utrecht, Leeuwesteyn in Utrecht, Lincolnpark in Hoofddorp, Merwede in Utrecht, Oostflank in Purmerend, Park Vijfsluizen in Vlaardingen, WijkCK in Pijnacker Wonen in Woud in Zevenhuizen.

De gebieden scoren bovengemiddeld op in ieder geval drie van de volgende thema’s: duurzame mobiliteit, biobased en/of secundair materiaalgebruik, duurzame energie en installatie-arm bouwen, gezondheid, klimaatadaptatie en drinkwaterbesparing en biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.

Ruimte voor 20 tot 25 voorbeeldenprojecten

In het voorbeeldenboek staan projecten met foto’s, succesfactoren, geleerde lessen, prestaties, genomen maatregelen, (meer)kosten en meerwaarde. In het boek is ruimte voor de beste 20 tot 25 gebiedsontwikkelingen uit het hele land. Je kunt je enthousiasme voor jouw gebied laten weten aan Cirkelstad via deze link.