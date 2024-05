Lancering GPR Gebied: duurzame gebiedsprestaties inzichtelijk

De lancering van de vernieuwde GPR Gebied-tool vindt plaats op 20 juni, van 12 tot 13u. Tijdens een webinar ontdekken deelnemers hoe dit instrument de duurzaamheidsprestaties voor een gebied inzichtelijk maakt.

Met GPR Gebied is het mogelijk om verschillende scenario’s en maatregelen te vergelijken, onderbouwde beslissingen te nemen en ontwerpen te verbeteren. De actualisatie van 2024 introduceert belangrijke actuele thema’s zoals natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, circulariteit en duurzame mobiliteit.

Het webinar op 20 juni laat zien hoe GPR Gebied aansluit bij de nieuwste beleidsontwikkelingen en duurzaamheidsmethodes. Daarnaast krijgen deelnemers handvaten voor projecten en leren zij hoe ze de tool kunnen inzetten om duurzaamheidsdoelen te bereiken en gebiedsontwikkelingen te optimaliseren.

Programma

Het webinar wordt geleid door een gespreksleider en bevat een presentatie van een gebiedsontwikkelingsexpert, een gedetailleerde introductie van het vernieuwde GPR Gebied en een presentatie van casestudies met het nieuwe GPR Gebied. Er is veel ruimte voor vraag en antwoord. U krijgt een helder beeld van hoe GPR Gebied kan bijdragen aan de verduurzaming van gebiedsontwikkeling in uw gemeente. Duurzaam Gebouwd publiceert na afloop een verslag op de website en in het e-zine.

In het kort:

Presentatie duurzame gebiedsontwikkeling

Lancering en uitleg GPR Gebied

Inzoomen op de thema’s in GPR Gebied

Vraag- en antwoordsessies

Reflectie op de toepassing van de tool in verschillende gemeenten

Aanmelden voor het webinar doe je via deze link.